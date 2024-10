Pronósticos de iBanFirst para el EUR/USD en el cuarto trimestre de 2024. Consejos para que las empresas españolas se adelanten a los riesgos cambiarios

Salvo si se impugnan los resultados de las elecciones estadounidenses, lo que sigue siendo una incógnita importante, los analistas creen que el dólar se mantendrá fuerte en el cuarto trimestre y hasta 2025.

Si las tensiones en Oriente Medio se recrudecen o incluso desembocan en una guerra regional, los analistas prevén más volatilidad y que los inversores busquen divisas refugio.

iBanFirst prevé que el par EUR/USD fluctúe entre 1,07 y 1,12 hasta finales de año.

El dólar se ve respaldado por los buenos resultados de la economía estadounidense, así como por los sólidos resultados del mercado bursátil, en particular en los índices S&P 500 y Nasdaq.

Madrid, 08 de octubre de 2024: A medida que se adentra en el último trimestre de 2024, iBanFirst, proveedor global líder, en cambio, de divisas y pagos internacionales, que opera en 10 países europeos, presenta sus pronósticos para el par EUR/USD. Estas predicciones pretenden ofrecer a las empresas españolas dedicadas al comercio internacional información valiosa sobre las últimas tendencias del mercado de divisas, ayudándolos a anticipar y gestionar eficazmente las posibles fluctuaciones y riesgos.

Acontecimientos clave que influirán en el mercado de divisas en el cuarto trimestre de 2024 Durante los últimos meses de este año y hasta bien entrado 2025, el motor de los mercados de divisas y de todo el sistema financiero será la vuelta a la normalidad de la política monetaria tanto en la UE como en Estados Unidos. A medida que los bancos centrales vayan ajustando sus políticas, la confianza de los mercados se verá afectada así como las estrategias de inversión a escala mundial, incluidas las de las empresas españolas dedicadas al comercio internacional.

En realidad, las elecciones presidenciales estadounidenses tendrán pocos efectos a largo plazo en el mercado de divisas. Otros factores, como la trayectoria económica de China, la escasa liquidez en todos los segmentos del mercado y la evolución geopolítica en Oriente Medio, siguen siendo impredecibles y podrían influir en el mercado.

Salvo si se impugnan los resultados de las elecciones – lo que sigue siendo una incógnita importante – los analistas creen que el USD se mantendrá fuerte en el cuarto trimestre y hasta 2025. Pronostican que el EUR/USD fluctuará entre 1,07 y 1,12 hasta finales de año.

Tanto demócratas como republicanos están inmersos en políticas proteccionistas, que estructuralmente tienden a fortalecer la divisa. Si bien es sabido que Trump favorece las medidas proteccionistas, es menos conocido que la actual administración demócrata sigue esencialmente un camino similar. Bajo el mandato de Biden, un tercio del mundo y el 60% de los países de menor renta están sujetos a algún tipo de medidas proteccionistas estadounidenses.

Dos factores estructurales clave que influirán en el tipo de cambio EUR/USD este año y los siguientes:

Los resultados económicos de EE.UU.: Con la Reserva Federal recortando agresivamente los tipos y una productividad cercana al 3%, se espera que la economía estadounidense supere a la europea en los próximos años. Esto podría atraer a los inversores que buscan mayores rendimientos, apoyando la fortaleza del dólar.

Rendimiento superior de las bolsas estadounidenses: Los buenos resultados de la renta variable estadounidense, en particular de los índices S&P 500 y Nasdaq, atraerán entradas de capital, lo que impulsará aún más al dólar.

iBanFirst estima que el índice del dólar está actualmente sobrevalorado en un 9,3%, aunque sigue estando por debajo del máximo de los años ochenta, que alcanzaba el 20%. Es probable que esta sobrevaloración persista en los próximos años.

Oriente Próximo vuelve a estar al borde de la guerra Oriente Medio está de nuevo al borde de la guerra, con Irán e Israel a punto de enfrentarse. Esta escalada de tensión tiene y tendrá un impacto significativo en los mercados mundiales de divisas. Como gran productor de petróleo, la inestabilidad de la región afecta directamente a los precios del crudo, lo que a su vez influye en el valor de las divisas vinculadas a las exportaciones de petróleo. Los inversores buscarán divisas refugio, lo que aumentará la volatilidad de los mercados mundiales.

