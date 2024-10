El interim management, una nueva forma de acceder al talento directivo

La dinámica volátil del entorno empresarial plantea diversos periodos de crisis, transición e incertidumbre, en los que las organizaciones deben ser capaces de adaptarse a escenarios impensables para producir modificaciones estructurales profundas en términos de mercado, procesos operativos y de incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Al mismo tiempo, existe una preocupación marcada en las empresas por la falta de acceso al talento directivo. Un inconveniente que, según explican desde la compañía AMG Interim Managers, obedece a que las nuevas generaciones de directivos se guían por parámetros más actualizados que los de ciertas firmas consolidadas.

En este marco, los servicios de interim management o dirección interina que ofrece AMG Interim Managers no solo constituyen una fuente cualificada, sino también una herramienta clave en la gestión del cambio y la expansión de las estructuras empresariales.

Por qué el interim management es una nueva vía para conseguir talento directivo Los directivos son un elemento crucial tanto en el desarrollo como en la evolución de cualquier organización. Desde los aspectos de gestión funcional y operativa hasta la administración de los recursos humanos, en estas figuras recae el peso de asumir retos significativos, producir rentabilidad, liderar crisis o transiciones e impulsar transformaciones ajustadas al exigente mercado empresarial.

Sin embargo, en los últimos años, las empresas españolas han encontrado serios inconvenientes a la hora de satisfacer las demandas de contar con ejecutivos cualificados que sean capaces de dirigir entornos volátiles y escenarios complejos y competitivos. De acuerdo a lo que explican desde AMG Interim Managers, la nueva hornada de directivos se rige por factores que numerosas compañías –incluso las más afianzadas– aún no terminan de asimilar. Esto ocurre, por ejemplo, con muchos modelos de contratación y crecimiento dentro de una organización, que resultan obsoletos para las generaciones emergentes.

Frente a este choque de intereses entre las exigencias de los nuevos directivos y la falta de actualización en procesos corporativos, surge una nueva fuente de incorporación de capital humano denominada interim management. Una especie de "renting de talento" que, a través de los interim managers, permite abordar temporalmente las necesidades coyunturales de las organizaciones y gestionar el cambio y las reestructuraciones generacionales con un impulso estratégico.

Las ventajas del talento directivo que ofrece AMG Interim Managers Según destaca AMG Interim Managers, el método de ejecutivos de alta dirección resulta muy valioso (incluso para las empresas familiares), por la posibilidad que otorga de mejorar la posición ante la competencia, crecer en periodos de dificultad y acceder a nuevos mercados.

En ese sentido, la compañía reúne a un equipo de profesionales de diversas especialidades y sectores que permiten solventar la falta de talento directivo con contrataciones de ejecutivos talentosos que se ajustan a las necesidades y tamaño de cada organización. Estos vínculos contractuales son temporales, no generan costes añadidos por selección ni pasivos laborales.

En definitiva, el interim management es una opción ideal para que las empresas accedan a esa habilidad externa que hoy escasea y cuya ausencia impide la adopción de visiones más estratégicas.