Repara tu Deuda Abogados cancela 11.425 € en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado fue víctima de una estafa en el ámbito de las criptomonedas que le hizo perder todo el dinero Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Alicante (Comunidad Valenciana). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Denia (Alicante) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre con una deuda de 11.425 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “el deudor empezó a solicitar préstamos porque no llegaba a final de mes. Reunificó todos los préstamos que tenía pendientes, pero le salió una oportunidad e invirtió. Cuando se disponía a cobrar lo generado en criptomonedas, sufrió una estafa y le robaron el capital invertido, más las ganancias y parte de lo que tenía en la tarjeta. El deudor se quedó sin dinero y con las deudas pendientes por pagar a las que no podía hacer frente”.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Estamos ante una legislación cuyo origen hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que se encuentra vigente desde hace más de 100 años. A ella se han acogido figuras como Walt Disney o Steve Jobs. Sin embargo, la mayor parte son personas en estado de insolvencia que han caído en un estado de sobreendeudamiento a pesar de los esfuerzos realizados por salir de él”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como experto en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del año 2015. En todo este tiempo, ha logrado superar la cantidad de 280 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad crece debido al número tan elevado de personas que continúan acogiéndose a este mecanismo como consecuencia del mayor conocimiento de esta herramienta.

El despacho de abogados cuenta con más de 27.000 clientes que responden a perfiles y casuísticas muy diversas. Algunos de ellos han acudido gracias a la recomendación de exonerados que han mostrado en primera persona cuáles son los beneficios de haberse acogido a esta herramienta.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar liberados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe, aportando la documentación requerida.

Por último, hay que señalar que el despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por esta razón, analiza y estudia los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras para comprobar si existen cláusulas abusivas y poder así cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.