Parapente Tenerife Teide, un vuelo de altura

El parapente Tenerife, concretamente desde el Parque Nacional del Teide, ofrece una experiencia única de vuelo a gran altura. Despegar desde las cumbres de Izaña, en las Cañadas del Teide permite disfrutar de vistas impresionantes de la isla y el océano Atlántico, mientras se planea suavemente sobre paisajes volcánicos, zonas verdes como La Corona Forestal y núcleos urbanos. Esta actividad no solo es una aventura llena de adrenalina, sino que también brinda una conexión directa con la naturaleza, permitiendo a los participantes sentirse libres mientras se deslizan en el cielo. Es una oportunidad inigualable para experimentar Tenerife desde una perspectiva completamente diferente.

El vuelo en Parapente Teide es uno de los vuelos más emocionantes a nivel paisajisto que ofrece la isla, ya que una vez desde el aire se podrá contemplar no solo el pico más alto de España (El Teide 3718m de altura sobre el nive del mar) sino también uno de los volcanes más imponentes del mundo. El Teide forma parte del Parque Nacional del Teide, un área protegida que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este volcán es un símbolo de Tenerife y una maravilla natural que atrae a miles de visitantes cada año.

El punto de despegue desde Izaña se encuentra a gran altitud, concretamente a 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que supone el despegue de más altitud para parapente de España, por lo que este vuelo ofrece una gran oportunidad de vivir la experiencia durante un largo recorrido hasta llegar al punto de aterrizaje ubicado en el Puerto de la Cruz, una pequeña ciudad turística situada en la costa norte de la isla.

Qué incluye el vuelo biplaza en Tenerife Teide Cancelación gratuita: Se podrá cancelar el vuelo si surge algún imprevisto. Devolución 100% del importe pagado.

Transporte ida y vuelta: Se establece un punto de encuentro y los participantes serán transportaremos en furgoneta hasta el punto de despegue. Luego los llevarán de vuelta hasta el punto de encuentro.

Pilotos certificados: El vuelo biplaza se realizará con un piloto certificado de Enminube Parapente.

Duración 25 min (garantizado): La duración del vuelo dependerá del tipo de vuelo elejido en la compra. El minimo garantizado es de 25 minutos.

Fotografías del vuelo incluidas: El participante no tendrá que preocuparse de hacer fotografías, Enminube realizará este trabajo para que la persona solo se ocupe de disfrutar de su vuelo.

Seguro incluido: Se prioriza la seguridad del vuelo en todo momento. Todos los vuelos están asegurados.

Chaqueta cortavientos: Se le facilitará una chaqueta cortavientos durante el vuelo para que pueda estar lo más confortable posible.

Ya sea por el impresionante paisaje volcánico, la vista panorámica del Atlántico o la sensación de libertad que se experimenta en el aire, el parapente en el Teide es una actividad que debe estar en la lista de deseos de todo viajero que visita las Islas Canarias.