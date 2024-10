Peñón Rock trae lo mejor del indie y el rock a Santa Cruz

La nueva edición del festival ‘Peñón Rock’ está a la vuelta de la esquina. Para ir calentando motores, se tiene una serie de actividades de lo más rockeras que combinarán cine y literatura para todos los públicos. Pero no se puede pasar por alto uno de los mayores atractivos de esta experiencia, que es la ciudad donde se celebra este festival: Santa Cruz de Tenerife. Acompañarlos en este viaje por la capital tinerfeña, que unifica un patrimonio histórico y cultural envidiable, rica gastronomía y una muy animada vida nocturna.

Santa Cruz de Tenerife es una ciudad que respira cultura, donde se escucha una gran variedad de géneros musicales y tienen cabida gran cantidad de talentos locales. Peñón Rock unifica a una comunidad que se sentirá como en casa durante la celebración del festival, y tendrá la oportunidad de conocer el corazón de la isla de Tenerife de una forma única.

Pero esta experiencia no se centra solo en la música. La oferta gastronómica que ofrece Santa Cruz de Tenerife supondrá un gran atractivo para los asistentes al festival. Los sabores tradicionales de las Islas Canarias se fusionan con la cocina más moderna y vanguardista para crear una combinación explosiva que no deje indiferente a nadie. Animarse a disfrutar de esta explosión de sabores mientras se disfruta de los artistas favoritos.

Otro de los grandes atractivos de Santa Cruz de Tenerife es su rico patrimonio histórico y cultural. Una ciudad que comenzó siendo punto estratégico para el comercio, debido a su ubicación costera en la isla de Tenerife, y que desembocó en un periodo de desarrollo arquitectónico y urbanístico. Conserva grandes símbolos de su historia: desde yacimientos arqueológicos como las pinturas rupestres y cuevas en el Macizo de Anaga hasta el casco histórico y su singular apariencia. Existen también bastantes rincones que trasladan al visitante a épocas remotas donde la agricultura y ganadería y el folklore.

Además, la capital tinerfeña se caracteriza por tener una riqueza paisajística inigualable. La ciudad posee una gran cantidad de miradores que le harán sentirte como si estuviese formando parte de una postal, como el mirador de las Teresitas con una espectacular vista de la inmensa playa de arena blanca que se encuentra en la zona noreste de la ciudad; o el mirador de Los Campitos, donde se ofrece una panorámica de todo el casco urbano. Además, Santa Cruz posee uno de los parques más bonitos y emblemáticos de toda Canarias: el Parque García Sanabria, con una inmensidad de especies de flora y fauna y unos jardines de película.

Santa Cruz de Tenerife es el destino perfecto para disfrutar del Peñón Rock, los próximos 18 y 19 de octubre, en el parking del Palmetum, y dejarse llevar por el ritmo de algunos de los grupos más top del panorama indie y rock, de siempre y de ahora: Hombres G, Los Vinagres, DeLoKos o Sidonie. Para calentar motores, entre el 3 y el 12 de octubre, su programa cultural paralelo le contagiará de auténtica pasión por la música en un entorno inmejorable.

