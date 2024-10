Ariadna Reyes Fernández muestra la gravedad de la violencia de género psicológica en su libro, ‘Maltrato invisible’.

CÍRCULO ROJO.- Este es el primer libro de Ariadna Reyes Fernández, como autora, sin embargo, sus dibujos ya han ilustrado miles de libros a lo largo de la geografía española. ‘Maltrato invisible’, su ópera prima es un libro necesario, ya que como ella misma destaca, pone el enfoque en la violencia de género psicológica. “He querido mostrar cómo este tipo de violencia puede ser sutil y difícil de identificar, incluso por las propias víctimas, y he trabajado para que el libro sirva como una herramienta para abrir los ojos a estas situaciones”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una obra sincera y realista, que explora las complejidades de la violencia psicológica de una manera accesible pero profunda. A través de ilustraciones y narrativas cuidadosamente trabajadas, el libro busca no solo informar, sino también conectar emocionalmente con el lector, ayudándole a identificarse con las situaciones descritas y a tomar conciencia de la necesidad de actuar”.

La propia Ariadna reconoce que su inspiración viene de experiencias cercanas y personales que ha presenciado a lo largo de su vida. “He visto de primera mano el impacto devastador que la violencia psicológica puede tener en una persona, y sentí la necesidad de hacer algo al respecto, de ofrecer una voz a quienes no siempre pueden expresarse y de proporcionarles una herramienta para reconocer su situación y buscar ayuda”.

Por eso, ‘Maltrato invisible’ va dirigido a todas las personas que se encuentran en una situación de maltrato, en especial a aquellas que “están sufriendo violencia psicológica y no saben cómo identificarla o no son conscientes de que están siendo víctimas de este tipo de abuso. También va dirigido a quienes deseen comprender mejor estas dinámicas para ofrecer apoyo a personas cercanas que puedan estar pasando por ello”.

SINOPSIS

En un mundo donde las palabras pueden ser más afiladas que las cuchillas, “Maltrato invisible” explora los recovecos oscuros de la mente humana. A través de relatos íntimos y testimonios desgarradores, este libro arroja luz sobre la violencia psicológica que afecta a tantas personas en silencio.

¿Qué sucede cuando las heridas no sangran, pero el alma desgarra?

¿Cómo enfrentamos los abusos que no dejan marcas visibles?

En estas páginas descubrirás la historia de una superviviente, las luchas internas y la resiliencia que surge de la vulnerabilidad.

AUTORA

Ariadna Reyes Fernández, también conocida como Arianeta, es una destacada ilustradora de Rubí, Barcelona, España. Desde temprana edad mostró un gran talento para el arte, lo que la llevó a estudiar ilustración en la Escola de Joso en Barcelona.

Arianeta se especializó en ilustración infantil, enfocándose en niños de 3 a 16 años, tanto para libros de texto como la literatura.

Comparte su trabajo en redes sociales como Instagram, @arianeta, donde muestra sus ilustraciones terminadas, procesos creativos y tutoriales. Ha colaborado con la mayoría de las editoriales de su país y participado en concursos de arte, ganando premios y reconocimientos en este ámbito.

Residente en Rubí, Arianeta encuentra inspiración en su familia, viajes y día a día. Su carrera continúa en ascenso, consolidándola como una figura influyente en la ilustración infantil.