Otostick Bebé, el producto español que corrige las orejas de soplillo en bebés y niños

Las orejas de soplillo o en asa, es una malformación congénita en la que esta parte del cuerpo se encuentra despegada de la cabeza de forma excesiva. De esta manera, los pabellones auditivos lucen muy grandes y con mucha proyección, lo que puede acarrear problemas de autoestima a futuro. Si bien existen cirugías que pueden solucionar esta anomalía que afecta a 1 de cada 30 bebés, hay otras alternativas que no implican una intervención quirúrgica. Una de ellas es Otostick, un producto que permite corregir la posición de las orejas de forma sencilla, efectiva y permanente.

Un producto 100% español para la corrección de las orejas de soplillo Otostick Bebé es un producto nacido del ingenio de una mujer española, quien quiso encontrar una solución para su bebé al notar que tenía orejas de soplillo. A partir de aquel momento, el corrector ha ido evolucionando, siendo perfeccionado para lograr una eficacia superior al 90% en los casos de orejas prominentes. A su vez, destacan su flexibilidad y su alta resistencia al sudor, al agua y al calor. En este aspecto, la duración media de Otostick es de 2 a 7 días, según las características de cada tipo de piel.

Asimismo, es importante señalar que este artículo fue desarrollado íntegramente en España, con la colaboración de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Alicante, y la ayuda de ingenieros y expertos en adhesivos. De este modo, han dado lugar a un corrector estético único en todo el mundo, el cual proporciona una solución real, cómoda y discreta para las orejas separadas.

Desde su salida al mercado hace 10 años, Otostick se ha convertido en un éxito de ventas, impulsado por las personas que buscan corregir la posición de sus orejas de forma inmediata y no invasiva. De hecho, en 2023 se encontraba entre los 40 productos más vendidos en la categoría Top 100 de Belleza de Amazon, con una valoración media de casi 4 estrellas por parte de más de 1.000 usuarios. Así, el corrector ha pasado de estar disponible en más de 4.000 farmacias y en grandes cadenas en todo el territorio español a ser comercializado en más de 40 países.

Una solución eficaz y permanente a las orejas separadas Otostick es una pieza de silicona transparente y adhesivos médicos que se ubica entre la cabeza y las orejas, con el objetivo de llevarlas a una posición óptima y natural. Para los más pequeños, esta firma ha lanzado al mercado Otostick Bebé, un corrector de orejas de soplillo diseñado para corregir esta alteración en niños desde los 3 meses hasta los 3 años. Este producto fabricado en España cuenta con características de tamaño y dureza ideales para adaptarse a las orejas de los bebés, posibilitando un desarrollo adecuado del cartílago.

En este sentido, la Asociación Española de Pediatría ha evaluado este corrector en un estudio de 1 año de duración realizado en bebés y niños de entre 3 meses y 6 años. De esta manera, se demostró la eficacia de Otostick Bebé en la corrección de la posición de las orejas. Esto se debe a que el cartílago de la parte exterior del pabellón auditivo es lo suficientemente moldeable durante el periodo de crecimiento y desarrollo de las orejas. Por ende, se trata de una etapa ideal para corregir su desviación.

Beneficios del Otostick bebé Las ventajas de la utilización de Otostick Bebé van más allá de su efecto corrector de las orejas de soplillo en los más pequeños. Este elemento también resulta útil como método para prevenir una separación forzada de la oreja en los primeros meses de vida, evitando la flexión del cartílago. En este contexto, la falta de fuerza en el cuello puede hacer que los bebés arrastren la cabeza, dejando la oreja doblada hacia adelante. Además, la compra de este producto incluye un gorro hecho de malla elástica sanitaria, el cual impide la mala postura de las orejas durante las horas de sueño o cuando los niños no se encuentran supervisados por un adulto.

Por otro lado, es importante destacar que Otostick Bebé es apto para pieles delicadas, por lo que su aplicación en la dermis de los bebés es segura y confiable, ya que no genera irritación ni molestias. Además, este adminículo es completamente indoloro y prácticamente imperceptible, lo que propicia la comodidad de los usuarios.

En definitiva, el uso constante y continuado de Otostick Bebé permite que las orejitas y los cartílagos de los pequeños adopten una posición natural de manera permanente. De esta forma, es posible evitar que esta malformación se convierta en un motivo de inseguridad y falta de confianza durante sus próximos años de vida.