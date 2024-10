Grupo Cruz Araba; Servicios integrales en alquiler, venta y formación para el manejo de plataformas elevadoras

Grupo Cruz Araba amplía sus instalaciones y servicios.

El Grupo Cruz Araba, con sede en Vitoria-Gasteiz, ha dado un importante paso adelante en su consolidación como líder en el sector de plataformas elevadoras.

El Grupo Cruz Araba, referente en Vitoria-Gasteiz en el sector de alquiler, venta y mantenimiento de plataformas y carretillas elevadoras, ha completado un importante proceso de expansión y modernización de sus instalaciones. Con esta ampliación, el grupo ha logrado integrar en un mismo espacio sus dos grandes divisiones: la de alquiler, venta, reparación y mantenimiento de plataformas y carretillas elevadoras bajo la marca Cruz Araba, y su centro de formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), Displacar, homologado por el reconocido organismo internacional IPAF, una certificación clave en el sector para garantizar la formación de operadores en el uso seguro de maquinaria de elevación.

Unificación de servicios y mejora de infraestructuras La nueva sede del Grupo Cruz Araba reúne en un mismo lugar las actividades principales de la empresa, permitiendo una mejor coordinación de sus servicios. Con este paso, se optimizan los recursos y se mejora la atención a sus clientes, tanto para los que buscan alquilar plataformas y carretillas elevadoras, como para aquellos que necesitan formación especializada en PRL.

El centro Displacar, ahora completamente integrado, ofrece una formación homologada por IPAF, asegurando los más altos estándares internacionales en la capacitación para el uso seguro de plataformas elevadoras. Esta integración no solo facilita la logística interna del grupo, sino que también refuerza su compromiso con la seguridad y la excelencia en el sector.

Servicios integrales: alquiler, venta y formación El criterio de búsqueda de servicios integrales se ve reforzado con la oferta completa que ahora proporciona el Grupo Cruz Araba, cubriendo cada aspecto clave en el sector de plataformas elevadoras:

Alquiler de maquinaria: Una amplia flota de plataformas y carretillas elevadoras de última generación, listas para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.

Venta y mantenimiento: Ofreciendo tanto maquinaria nueva como usada, con servicios de mantenimiento y reparación para garantizar su óptimo funcionamiento y seguridad.

Formación homologada: A través de su centro Displacar, el Grupo Cruz Araba se asegura de que los operadores reciban la formación adecuada y cumplan con las normativas vigentes para el uso seguro de las plataformas elevadoras.

Ampliación del parque de alquiler Además de la unificación de sus divisiones, el Grupo Cruz Araba ha realizado una inversión significativa en la ampliación y modernización de su parque de alquiler de maquinaria. El aumento en el número de plataformas elevadoras y carretillas elevadoras, junto con la incorporación de modelos más avanzados, refuerza su capacidad para ofrecer soluciones de última tecnología a sus clientes. Estas nuevas máquinas no solo mejoran la eficiencia en los trabajos de altura, sino que también garantizan un rendimiento más seguro y fiable.

Compromiso con la innovación y la calidad Con esta ampliación y modernización, el Grupo Cruz Araba continúa consolidándose como una empresa líder en el sector, comprometida con la innovación y la satisfacción de sus clientes. La unificación de sus divisiones y la mejora de sus instalaciones les permite ofrecer un servicio integral. Con todo ello, el Grupo Cruz Araba se posiciona como un referente en la búsqueda de soluciones completas para el alquiler, venta, mantenimiento y formación en plataformas elevadoras. Su enfoque en ofrecer un servicio de alta calidad asegura a los clientes no solo el acceso a maquinaria moderna y eficiente, sino también el soporte necesario para su correcto y seguro manejo.

El Grupo Cruz Araba sigue apostando por el crecimiento y la calidad, adaptándose a las necesidades del mercado y fortaleciendo su posición como referente en el sector en el País Vasco.