Motivos que pueden desencadenar el llanto del bebé en la lactancia, por Sonora Baby

El llanto del bebé es la primera forma de comunicación verbal, la cual sirve para llamar la atención de los adultos ante situaciones de urgencia o sufrimiento. Aunque se trata de una respuesta normal a diferentes estímulos, los padres pueden sentirse frustrados al no poder determinar sus causas. En este aspecto, uno de los motivos más frecuentes por los que los niños lloran es por no tener una postura adecuada al momento de tomar el pecho. Por ello, Sonora Baby ha lanzado al mercado un cojín de lactancia que ofrece comodidad y soporte a la madre y al recién nacido a la hora de alimentarlo.

El llanto del bebé a la hora de tomar el pecho De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la lactancia es el método más recomendado para alimentar a un niño en sus primeros 6 meses de vida. A su vez, este proceso permite crear un vínculo físico y emocional único entre la madre y su hijo. No obstante, existen ocasiones en las que el llanto del bebé puede provocar ciertas dudas sobre esta forma de alimentación.

En este contexto, es posible que los recién nacidos lloren al sentirse incómodos durante las tomas. Ante esta situación, es fundamental que las progenitoras adopten medidas para mejorar la postura de los lactantes, y así prevenir el reflujo y otros malestares digestivos.

Comodidad y ergonomía a la hora de alimentar al bebé La posición que adopta la madre al dar el pecho es muy importante no solo para su relajación, sino también para proporcionar el soporte adecuado al niño. En este sentido, el cojín de lactancia Sonora Baby es un accesorio ideal para garantizar la comodidad de ambos.

Este producto fabricado con una funda de calidad y un relleno firme cuenta con un diseño ergonómico que permite colocar al recién nacido en una posición erguida. De esta manera, se puede evitar el llanto del bebé, además de servir como apoyo cuando este comienza a sentarse.

Con el cojín de lactancia, Sonora Baby busca hacer que la experiencia de amamantar sea más placentera tanto para las mujeres como para sus hijos.