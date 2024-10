Se duplican los pagos fraccionados con plazox en la vuelta al cole

Las familias españolas afrontan un gasto medio de 2.588 euros por hijo, recurriendo cada vez más a soluciones de aplazamiento para gestionar los costes.

La vuelta al cole para el curso 2024-2025 ha provocado un incremento significativo en los gastos escolares, alcanzando una media de 2.588 euros por alumno, lo que representa un 13% más que el año anterior, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ante esta subida, las familias están optando por soluciones financieras como el aplazamiento de pagos para hacer frente a los costes.

En las últimas tres semanas, plazox ha observado que los aplazamientos vinculados a gastos escolares (colegios, textil, deportes, librerías, papelerías, etc.) se han duplicado frente al mes anterior; y la media semanal se ha acelerado en las primeras semanas de septiembre, siendo un 63% superior a la registrada desde enero de 2024 en estos mismos sectores. Todo ello refleja una mayor adopción de este tipo de servicios de pago flexible, conocidos como BNPL (Buy Now, Pay Later). Este comportamiento coincide con los picos de demanda de la vuelta al cole, concentrados principalmente en los meses de julio a septiembre.

Coste por tipo de centro y diferencias regionales El gasto en material escolar, uniformes, libros y otros servicios varía considerablemente según el tipo de centro educativo. En los colegios públicos, el gasto medio por alumno es de 1.411 euros, mientras que en centros concertados asciende a 3.720 euros y supera los 7.000 euros en las instituciones privadas. A nivel regional, Madrid presenta los costes más altos, con un gasto medio por estudiante de 3.422 euros, cifra que duplica el promedio de regiones como Andalucía o Castilla y León.

Crecimiento de los pagos aplazados Según el informe "Global Payments 2022 Commerce and Payment Trends", los servicios de pago flexible (BNPL), se están consolidando como una opción accesible y práctica para los consumidores, particularmente en periodos de alto gasto como la vuelta al cole. Esta tendencia, presente no solo en España, refleja un cambio en los hábitos de consumo a nivel global, impulsado por la conveniencia que supone para las familias poder gestionar mejor sus finanzas.

En este sentido, según datos ofrecidos por plazox, la solución de pago fraccionado a través de la tarjeta de crédito de la banca española, el fraccionamiento de pagos también ha experimentado un incremento notable en lo que va de año, un 39% más que en el mismo periodo del año 2023.

Aumento del consumo online en la vuelta al cole El "Informe Vuelta al Cole 2024” de Webloyalty señala que el 60% las ventas en este periodo se han realizado a través de canales online, lo que representa un aumento significativo respecto al año anterior. Los productos más demandados han sido electrónica de consumo (52%), libros (26%) y ropa infantil y juvenil (22%). Este crecimiento refleja una tendencia cada vez mayor hacia el comercio digital, impulsada por la conveniencia y las facilidades de pago que ofrecen las plataformas especializadas.

En el caso de los aplazamientos se aprecia igualmente cómo los pagos con plazox, relacionados con la vuelta al cole, crecen un 42% en canales online en lo que va de 2024, por encima de los pagos presenciales que aumentan un 24% respecto al mismo periodo del 2023.