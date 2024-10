Espiados en la separación; Proteger la intimidad en la era digital

La separación o el divorcio son procesos emocionalmente complejos que pueden verse agravados por la intrusión en la privacidad digital. Si se sospecha que la expareja está accediendo a los dispositivos, cámaras de seguridad o asistentes virtuales como Alexa para espiar, son situaciones muy comunes en la actualidad en momentos de crisis matrimonial. La desconfianza en este tipo de situaciones es común y puede generar una gran angustia.

¿Cómo saber si están espiando? Existen señales que pueden indicar una posible intromisión en los dispositivos:

Cambios inexplicables: Contraseñas modificadas, aplicaciones nuevas, actividad inusual en las cuentas, etc.

Mensajes o correos no enviados: Si se encuentran mensajes que no se recuerdan haber escrito, es una señal de alerta.

Ruidos o luces extrañas: Algunos programas espía pueden generar estos indicios.

Batería que se agota rápidamente: Un uso excesivo de los recursos del dispositivo puede ser causado por un software espía.

Un caso real: Recuperando la privacidad En AsisGen se han atendido numerosos casos de personas que se sienten vulneradas digitalmente tras una separación. Uno de ellos, por ejemplo, involucraba a una clienta cuya expareja había obtenido acceso a sus cuentas y dispositivos, incluyendo las cámaras de seguridad de su hogar y su cuenta de Alexa.

Gracias a un exhaustivo análisis forense digital, los expertos lograron:

Cambiar la cuenta de recuperación: Identificaron y eliminaron la cuenta de recuperación de la expareja, evitando que pudiera tener el control de sus redes sociales.

Eliminar el acceso a las cámaras: Revisaron todos los dispositivos conectados a las cámaras de seguridad y eliminaron el acceso remoto de la expareja.

Desvincular Alexa y otros asistentes digitales en el hogar: Desvincularon la cuenta de Alexa de la expareja, asegurando que no pudiera acceder a los comandos de voz ni a la información almacenada en el dispositivo.

¿Cómo se puede ayudar desde AsisGen? Ofreciendo un servicio integral de asesoramiento estratégico durante la separación y realizando un análisis de seguridad digital diseñado para detectar y eliminar cualquier tipo de amenaza a la privacidad. Los expertos se aseguran de:

Establecer la mejor estrategia para el proceso legal de separación o divorcio: Durante el cual se establecen las pautas a seguir para obtener las evidencias necesarias para asegurar los derechos de los clientes.

Recuperar el control de los dispositivos: Realizando un análisis exhaustivo de todos los dispositivos y cuentas.

Eliminar cualquier rastro de la intromisión: Eliminando cualquier software malicioso o configuración que permita el acceso no autorizado.

Proteger la privacidad a largo plazo: Proporcionando recomendaciones para fortalecer la seguridad de los dispositivos y cuentas.

Proteger la intimidad y recupera la tranquilidad Si hay sospechas que la expareja está espiando, es conveniente buscar ayuda profesional. En AsisGen se ofrece un servicio confidencial y discreto para recuperar la privacidad y vivir sin miedo.

Mercedes González CEO AsisGen