5 consejos de opositores que aprobaron a la primera para que todo el mundo lo consiga

En este artículo se recogen los testimonios de cinco opositores que lograron aprobar sus respectivas oposiciones al primer intento. A todos se les preguntó cuál es su mejor consejo para conseguirlo en el menor tiempo posible, y estos son los secretos que les ayudaron a obtener su plaza.

Enrique J.P., quien aprobó la oposición al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (subgrupo C1), destaca que su mejor consejo es estudiar de manera práctica. Recomienda analizar bien el tipo de examen al que cada uno se enfrentará y reproducirlo lo más fielmente posible para acostumbrarte tanto a la sensación como a la dificultad del examen real.

Carmen P. R., que aprobó la oposición al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (subgrupo C1), subraya la importancia de practicar mucho. Aconseja encontrar un equilibrio entre el estudio teórico y la práctica, ya que considera un gran error presentarse al examen final sin haber realizado suficientes tests o ejercicios del tipo de prueba exigido.

Martín B. M., quien consiguió su plaza como Técnico de Gestión de la Comunidad de Madrid (subgrupo A2), hace hincapié en no dar nada por sentado. Explica que, como persona meticulosa, estudió a fondo la convocatoria y los exámenes anteriores para anticipar el tipo de preguntas que podrían aparecer. Además, advierte que no se debe caer en el error de omitir normativa o temas por creer que son menos importantes, ya que esto puede marcar la diferencia entre aprobar con buena nota o quedarse fuera.

Sandra Z. S., que aprobó la oposición de Auxiliar Administrativo en un Ayuntamiento de Andalucía, cree que lo más importante es la organización del tiempo, el espacio y los materiales. Ella planificó la fecha estimada del examen, analizó la extensión del temario y se organizó de manera que pudo cubrirlo con suficiente margen. También se aseguró de que los materiales que utilizaba eran de calidad contrastada, lo que le permitió aprobar con una de las mejores calificaciones.

Pilar C. V., quien logró su plaza de Auxilio Procesal en la Comunidad Valenciana, atribuye su éxito a su capacidad de sacrificio. Señala que, aunque no se considera una persona con facilidad para el estudio, su capacidad para renunciar a otras actividades y centrarse en sus objetivos fue clave. Además, revisó cuidadosamente sus conocimientos mediante test y simulacros de examen.

En resumen, los consejos de estos opositores que aprobaron a la primera son: estudiar de forma práctica, realizar suficientes tests o simulacros de examen, analizar bien las convocatorias y exámenes anteriores, organizar adecuadamente el tiempo, espacio y materiales de estudio, y, por último, mantener una gran capacidad de sacrificio.

