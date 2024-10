Más allá de la estética; beneficios de la ortodoncia en la salud general de los adultos según Clínicas Prieto&Serrano

Cuando se habla de ortodoncia, muchas personas piensan inmediatamente en una sonrisa perfecta y alineada. Sin embargo, los beneficios de los tratamientos ortodóncicos van mucho más allá de la estética dental, especialmente en adultos. La ortodoncia no solo mejora la apariencia de la sonrisa, sino que también tiene un impacto significativo en la salud bucodental y general.

Desde Clínicas Prieto&Serrano, con centros en Madrid y Las Tablas, sus doctores expertos en ortodoncia explican cómo la corrección dental puede contribuir a la prevención de problemas como la enfermedad periodontal, el desgaste dental y los trastornos de la articulación temporomandibular (ATM).

“La salud bucodental es una parte integral de la salud general”, indican los directores médicos del centro, los doctores Fe Serrano y Javier Prieto. Y agregan que “un tratamiento de ortodoncia adecuado puede ser clave para mantener dientes y encías saludables a lo largo de la vida adulta”. Los dientes desalineados o apiñados no solo son más difíciles de limpiar, sino que también pueden propiciar una serie de problemas dentales y de salud. La ortodoncia corrige estas irregularidades, mejorando no solo la estética de la sonrisa sino también la funcionalidad de la boca y la salud en general.

Prevención de la enfermedad periodontal y reducción del desgaste dental La enfermedad periodontal, comúnmente conocida como enfermedad de las encías, es una afección inflamatoria que afecta a los tejidos que rodean y sostienen los dientes. En los adultos, los dientes mal alineados pueden dificultar la limpieza eficaz de las superficies dentales, lo que aumenta el riesgo de acumulación de placa y sarro. Con el tiempo, esta acumulación puede conducir a la inflamación de las encías (gingivitis) y, si no se trata, a una forma más grave de enfermedad periodontal (periodontitis).

La ortodoncia ayuda a alinear los dientes correctamente, facilitando una limpieza más efectiva y reduciendo el riesgo de enfermedades de las encías. Al mejorar la salud bucodental, la ortodoncia contribuye a la prevención de problemas más serios que podrían afectar no solo a la boca, sino también a la salud general. Estudios recientes han demostrado que la periodontitis puede estar relacionada con condiciones sistémicas como enfermedades cardiovasculares y diabetes, lo que subraya la importancia de mantener encías y dientes sanos.

Por otro lado, el desgaste dental excesivo es un problema común que puede ser exacerbado por dientes desalineados o una mordida incorrecta. Los dientes que no están bien alineados pueden experimentar un desgaste desigual, lo que puede llevar a la erosión del esmalte, dientes astillados y sensibilidad dental. Este desgaste puede afectar a la estética dental y, más importante aún, comprometer la funcionalidad de la dentición.

Un tratamiento ortodóncico adecuado alinea los dientes de manera que la mordida se distribuya uniformemente, lo que reduce el estrés en áreas específicas de la boca y previene el desgaste excesivo. Esto no solo ayuda a preservar la integridad de los dientes, sino que también prolonga la vida útil de las restauraciones dentales, como empastes y coronas, evitando así la necesidad de tratamientos adicionales y costosos en el futuro.

Mejora de alteraciones funcionales Los trastornos de la articulación temporomandibular (ATM) son problemas que afectan a la articulación que conecta la mandíbula al cráneo. Estos trastornos pueden causar dolor en la mandíbula, dificultad para masticar, y otros síntomas incómodos, como dolores de cabeza y dolor facial. En ocasiones, una mordida desalineada o una mala oclusión pueden contribuir a la aparición de problemas concretos de disfunción cráneomandibular. La ortodoncia puede ser una solución efectiva para corregir estas desalineaciones y aliviar algunos de los síntomas asociados con los trastornos de la ATM, siempre trabajando estrechamente con el equipo interdisciplinar.

Más allá de la salud bucodental, la ortodoncia también tiene implicaciones importantes para la salud general. La corrección de problemas dentales puede mejorar la capacidad de masticar y digerir los alimentos adecuadamente, lo que es esencial para una buena nutrición. Además, una boca sana y funcional puede contribuir a una mejor calidad de vida, aumentando la confianza en uno mismo y mejorando la autoestima.

El enfoque de Clínicas Prieto&Serrano en la ortodoncia para adultos En Clínicas Prieto&Serrano creen firmemente en un enfoque integral de la ortodoncia, que va más allá de mejorar la estética dental. Sus expertos ortodoncistas se enfocan en proporcionar diagnósticos precisos y planes de tratamiento personalizados que se adaptan a las necesidades y objetivos específicos de cada paciente adulto. El equipo Prieto&Serrano sabe que cada sonrisa es única, y por ello trabaja en estrecha colaboración con cada paciente para garantizar que su tratamiento ortodóncico no solo mejore la apariencia de su sonrisa, sino también su salud bucodental y general.

La ortodoncia es mucho más que un tratamiento estético. Para los adultos, los beneficios de la corrección dental van desde la prevención de enfermedades periodontales y la reducción del desgaste dental, hasta la mejora en determinadas funciones, como la masticación y la salud general. En Clínicas Prieto&Serrano están comprometidos con proporcionar tratamientos ortodóncicos de alta calidad que ayuden a sus pacientes a vivir una vida más saludable y feliz.

Quienes estén considerando un tratamiento de ortodoncia o deseen saber más sobre cómo puede beneficiar a su salud general pueden contactar con los expertos de Prieto&Serrano. Programarán una consulta en una de sus dos clínicas y esto les permitirá obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento personalizado. Sus expertos ortodoncistas están aquí para ayudar a mejorar no solo la sonrisa, sino también la salud bucodental y general.