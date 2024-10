Entrevista con Nicoleta Lupu, directora y fotógrafa de Nicoleta Lupu Agency; 'La foto perfecta para el dating puede cambiarlo todo'

Nicoleta Lupu es una fotógrafa internacional con una trayectoria destacada en ciudades como Milán, Londres y Nueva York, donde ha trabajado con clientes que buscan mejorar su imagen personal, especialmente en plataformas de citas online. Ahora, con un firme deseo de llevar esta experiencia a España, Nicoleta busca transformar la forma en que las personas se presentan en las apps de citas, ayudándolas a mejorar sus resultados y a construir conexiones más reales y significativas.

Hemos descubierto que cada vez es más común hacerse sesiones de fotos profesionales para perfiles en apps de citas. ¿A qué crees que se debe esta tendencia?

La gente ha comprendido que las fotos son su mejor carta de presentación en el mundo de las citas online. Es una manera de mostrar quién eres y transmitir tus intereses y personalidad sin decir una palabra. Con tantas opciones disponibles en estas plataformas, las fotos profesionales te permiten destacar y atraer a personas con las que realmente tienes compatibilidad. Las imágenes bien hechas no solo aumentan tus posibilidades de conectar, sino que también ayudan a filtrar mejor a aquellos que comparten tus valores y estilo de vida. Esto ahorra tiempo y lleva a conexiones más genuinas.

¿Por qué es tan importante una sesión de fotos profesional para los perfiles de citas online?

Vivimos en una era donde las primeras impresiones cuentan más que nunca, y cuando se trata de citas online, todo depende de la imagen que proyectes. La gente toma decisiones rápidas, y una foto de perfil puede ser la diferencia entre captar la atención de alguien o pasar desapercibido. Las imágenes bien hechas transmiten confianza y autenticidad, lo que aumenta enormemente las posibilidades de éxito en las plataformas de dating.

¿Cómo puede una persona tímida conseguir fotos naturales y atractivas?

Entiendo perfectamente cómo se sienten las personas tímidas frente a una cámara, es completamente normal y yo misma lo he vivido. En estos casos, es fundamental trabajar con un fotógrafo que sepa crear un ambiente relajado y de confianza. Mi objetivo es que el cliente se sienta cómodo y que, a lo largo de la sesión, se olvide de la cámara. A veces, la clave está en no forzar poses y dejar que la persona sea ella misma. Con el tiempo, hemos ayudado a muchos clientes tímidos a sentirse seguros, y eso se refleja en las fotos, haciendo que se vean naturales y auténticas.

¿Qué papel juega el espacio de trabajo en una sesión de fotos para dating?

El entorno es clave. En nuestro estudio, tenemos todo lo necesario para controlar la luz y el fondo, lo que nos permite destacar las mejores cualidades del cliente. Pero más allá del equipamiento, es importante que el espacio sea un lugar donde la persona se sienta segura y relajada. Esto permite que fluya la sesión, sin las distracciones que a veces pueden surgir en exteriores. El ambiente íntimo y controlado de un estudio profesional es ideal para este tipo de fotos, especialmente si el cliente es algo tímido o nervioso.

¿Cuáles son los elementos más importantes que deben tener las fotos para destacar en las plataformas de citas?

Autenticidad y calidad, sin duda. Las fotos deben mostrar quién eres de forma real, sin retoques excesivos. Es esencial que la persona se sienta representada tal y como es. En cuanto a la calidad, las imágenes deben estar bien iluminadas y enfocadas, y es importante que transmitan algo de tu personalidad, ya sea con la mirada, la postura o el ambiente que elijas para la sesión. En nuestra agencia, trabajamos mucho en crear una conexión visual fuerte con quienes ven tu perfil, lo que hace que resaltes entre los demás.

Después de la sesión de fotos para el dating, ¿habéis visto que los clientes regresan por más servicios?

¡Sí, absolutamente! De hecho, es bastante común que clientes que inicialmente vinieron por una sesión de fotos para citas vuelvan más adelante para su sesión de fotos de pareja o incluso para su boda. Nos encanta ver cómo la historia se desarrolla, desde la primera impresión en su perfil hasta el gran día de su boda. Nos hemos convertido en una parte importante de la vida de muchas parejas, lo que es realmente gratificante. Hacer las fotos de una boda de alguien a quien ayudamos a encontrar pareja desde el principio es una experiencia hermosa.

¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con vosotros para reservar una sesión de fotos?

¡Es muy fácil! Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, contacto@nicoletalupuagency.com, o contactarnos directamente a través de WhatsApp. Siempre estamos disponibles para responder preguntas y coordinar la mejor sesión de fotos para cada persona.