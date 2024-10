Kai de Luna narra en base a la experiencia, con la esperanza de ayudar a otros a sobrellevar la tanafobia a través de su novela, ‘La muerte sabe a poleo menta’.

CÍRCULO ROJO.- La tanatofobia es una condición que afecta a un 2% de la población, Kai de Luna, autor de ‘La muerte sabe a poleo menta’, expone en esta obra: “Lo que más destacaría de mi libro es la crudeza con la que se narra la historia. Me daba miedo tocar ciertos temas y nombrar ciertas cosas, pero la muerte es directa y no tiene cuidado, así que yo tampoco lo iba a tener. Creo que es inevitable que, como autor, pero más como persona, ciertas cosas hayan sido reinterpretadas a mi manera de ver el mundo, aunque he intentado ser bastante imparcial a la hora de crear el personaje de la muerte. Destacaría lo visceral que puede ser, pero también lo bello y hermoso que logra transmitir en algunos aspectos. Mi vida está rodeada de arte, en todas sus formas, y eso lo he intentado plasmar en mi novela. Escultura, pintura, escritos, filosofía... La historia no es solo una herida abierta, acompañada de su respectivo apósito, es también un manifiesto de amor al arte”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “algo íntimo, un desnudo, de mi corazón, de mi cabeza y de mi vida. Se va a encontrar un retrato de la sociedad, del dolor, de la crudeza y de las lágrimas. Es un relato que te hará sentir tristeza y felicidad, y pretende hacerte llorar por ambas razones. Es una montaña rusa de emociones, como la propia vida. El protagonista es un cuadro roto, pero descubrirá que las obras de arte se pueden arreglar también. Es un abrazo a tu madre, una carta a tu niño interior, y una oda a la vida, a pesar de que la muerte esté siempre contigo hasta que cierras la última página. Pero con esta historia, con esta novela, se aprenderá a apreciar la compañía del final de las cosas, porque hay mucho que decir cuando algo acaba”.

De esta forma, Kai se dirige a “todo aquel que se atreva a escuchar cosas que puede no gustarle oír. Va dirigida a cualquier persona que conozca bien la muerte, o no la haya conocido jamás, pero le despierte curiosidad por saber que tiene que decir. Pero sobre todo, va dirigida a todas esas personas que no quieren saber nada de ella, a todas esas personas que la evitan, que se tienen prohibido nombrarla y pensarla, a pesar de que muchas veces su mente la invoque sin quererlo. Va dirigida especialmente a esas personas, porque yo soy una de ellas”.

SINOPSIS

¿Qué le preguntarías a la muerte?

Por fin, Az, puede decirle a la muerte todo lo que piensa sobre ella, expresarle su miedo y su odio; pero, sobre todo, puede conocer mejor a su enemiga, con la esperanza de encontrar su punto débil. La muerte, en cambio, contestará sus preguntas, pero no sin reclamar lo que quiere; conocer los motivos por los que el joven la tiene tan presente.

Un trato, una conversación, y muchas confesiones…

¿Te atreves a escuchar lo que la muerte tiene que decir?

AUTOR

Kai de Luna es un joven escritor de Barcelona.

Vivió en Tenerife durante un tiempo y allí acabó desarrollando su futuro como novelista, materializando su primera obra: La muerte sabe a poleo menta.

Actualmente, está dándose a conocer más por redes sociales (@delunakai) y continúa trabajando, sin descanso, en su carrera como autor.

Con otros proyectos en marcha, su debut literario es la introducción perfecta al imaginario de Kai, conociendo así en más profundidad su forma de ver la vida.