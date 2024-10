Drop Dive Maldives, la escuela de buceo española en el ranking de Maldivas

Para los amantes de los deportes acuáticos, el buceo en los mares de Maldivas se ha convertido en una actividad 100% recomendada, por lo que es importante contar con la guía de instructores profesionales.

Drop Dive Maldives es una escuela de buceo que dispone de dos centros ubicados en las principales islas de Maldivas, Rasdhoo y Fuvahmulah, por lo que ofrece una experiencia única para principiantes y experimentados.

Drop Dive Maldives, viajes de buceo de calidad Hay muchas escuelas en Maldivas, pero no todas cumplen los estándares internacionales de buceo obligatorios, ni ofrecen servicios de calidad, por no hablar de la cantidad de escuelas piratas que podrían arruinar las vacaciones en caso de cualquier pequeño problema. Drop Dive Maldives es la escuela número uno en el ranking de escuelas de Maldivas desde hace más de 4 años, nunca ninguna escuela de buceo localizada en una isla local había superado a ningún resort de las Maldivas.

Según Jaime González, propietario de Drop Dive Maldives, “cuando deciden viajar con nosotros, les preparamos todo lo necesario para garantizar un viaje increíble, tenemos nuestros propios hoteles en las islas donde se ubican los centros de buceo, Rasdhoo y Fuvahmulah, las dos islas principales para el buceo en Maldivas". Rasdhoo es conocida como el corazón de las Maldivas por su posición estratégica entre tres corrientes que hacen que se junten en esa zona, frenándose, suavizando y facilitando los buceos; pero con muchísima vida marina.

Fuvahmulah es conocida como la isla del tiburón tigre; la joya es este tiburón tigre que está garantizado al 100%. Pero Fuvahmulah no solo es famosa por tener la concentración más alta del mundo de tiburones tigres, sino que también por el ser uno de los pocos exclusivos sitios donde ver tiburones zorro en la estación de limpieza que tienen en el mismo arrecife de Fuvahmulah y tiburones martillo de varios tipos… "Los paquetes que ofrecemos aunando ambas islas son la combinación perfecta de buceo para ver lo mejor de Maldivas", concluyen.

Aprendizaje en manos de profesionales Todos los instructores de la escuela son europeos, con una experiencia mínima de 5 años y al menos 2 trabajando en zonas con corrientes. Todos han de ser al menos advanced instructors y poseer, como mínimo, 10 especialidades como instructor.

"Somos la escuela número uno en Maldivas, por tanto, el servicio y la profesionalidad están garantizados. En los últimos 5 años hemos recibido muchos premios y menciones tanto en Maldivas como internacionales. Somos la única escuela en isla local en Maldivas recomendada en la web de SSI".

El aprendizaje es bastante personalizado. El equipo de Drop Dive Maldives explica: "nosotros intentamos en los cursos, en la medida de lo posible, no poner a más de dos estudiantes por cada instructor y procuramos no mezclar desconocidos, para que así todos se sientan a gusto y a su aire y puedan aprender a su ritmo". Además, "no presionamos y nuestra clave es la paciencia y el entendimiento de las necesidades de cada alumno, ya que cada uno es diferente. El instructor debe saber adaptarse perfectamente a las necesidades de cada alumno para garantizarle la mejor experiencia".

Instructores españoles Los responsables de esta empresa de buceo aseguran que "aunque dominemos el inglés, por supuesto a la hora de hacer un curso de buceo siempre es recomendable hacerlo en nuestra propia lengua, ya que de esa forma no se escapará ningún detalle. Es importante entender cada uno de los puntos para garantizar la seguridad de uno mismo en el futuro durante el buceo, por eso desde Drop Dive Maldives optamos por tener una plantilla del 90% de instructores españoles, ya que la mayoría de nuestra clientela es española".

Buceo respetuoso con el medioambiente Drop Dive Maldives otorga una gran importancia a la conservación y cuidado del océano. "En el año 2020 fuimos galardonados con el Award Blue Ocean, que nos reconoce como una escuela que se preocupa por la conservación y el medio ambiente. Desarrollamos programas de regeneración de los arrecifes, intentamos transmitir a nuestros clientes ese amor por el mar y los animales, y cómo disfrutar del buceo sin modificar la conducta de los animales y sin invadir su espacio. Desde nuestra escuela promocionamos todos los programas de ecología, ya que nos parece realmente necesario concienciar a todo el mundo para poder seguir disfrutando del buceo por años y años", dejan claro desde el equipo de esta empresa.

En definitiva, debido al gran atractivo que tiene el buceo en Maldivas, Drop Dive Maldives ofrece una excelente oportunidad para realizar esta actividad. Al contar con instalaciones de primera clase y equipos de alta calidad, en la isla de Rasdhoo y en la isla de Fuvahmulah, este centro de formación garantiza una de las mejores experiencias de aprendizaje, tanto para principiantes como para buceadores experimentados.