Meat Market, restaurante referencia de carnes en Valencia, celebra su 10º aniversario con José Gordón

Meat Market cumple diez años, con uno de los mejores regalos, el reconocimiento por 4º año consecutivo del Travellers' Choice de TripAdvisor (anteriormente conocido como Certificado de Excelencia) que distingue a los restaurantes que ofrecen un servicio excelente de manera constante siguiendo las valoraciones y experiencias de los clientes y viajeros de todos el mundo.

José Gordón, del restaurante “Bodega El Capricho”, reconocido como el mejor templo gastronómico de la carne en Europa y segundo del mundo, apadrinaba el evento, creando un menú a 4 manos con carne de bueyes de su propia ganadería.

El miércoles 2 de octubre 2024, el restaurante Meat Market de Valencia celebraba sus 10 años con un evento que arrancaba con una charla gastronómica junto a invitados que comparten su misma pasión por la excelencia. José Gordón, de restaurante “Bodega El Capricho”, Terrisa y Barreira A+D.

La carta y la decoración de Meat Market ha evolucionado en estos 10 años, pero lo que no ha cambiado son sus inquietudes por seguir buscando y seleccionando la mejor materia prima marcada por el bienestar animal, el sabor y la excepcionalidad, junto con el apoyo a los mercados locales a través de productos de proximidad.

Para celebrarlo con sus clientes ha creado un menú especial a 4 manos con José Gordón, con platos elaborados con carnes seleccionadas y maduradas especialmente para Meat Market en la ganadería “El Capricho”. Una oportunidad única de degustar una de las mejores carnes del mundo, una experiencia sensorial que se centra en el buey en diferentes preparaciones, maduraciones y sabores.

Este menú solo se servirá hasta el 19 de octubre y dada su exclusividad está limitado en el número de comensales.

El evento arrancó con una charla que reunió en la misma mesa a Terrisa, fabricantes de cervezas artesanales, que han creado una cerveza única y exclusiva para Meat Market que marida a la perfección con los sabores del buey, y explicaron el proceso y composición de la misma.

Junto con Barreira A+D, en el área de diseño, a través del concurso celebrado entre sus alumnos para conseguir una imagen que acompañe a las mejores materias primas, porque todo cuenta, para sumar en la experiencia del cliente.

Y como no, José Gordón apasionado del buey, experto y maestro en todo lo que concierne a la selección, maduración, tiempos y preparación de este manjar.

Una mesa adornada con el diseño que ha realizado Francis Montesinos para esta celebración y que se plasma en la sobrecubierta del menú.

Destacamos la expectación que atrajo José Gordón entre la prensa e influencers especializados que asistían.

Contó su primer encuentro con un buey que le marcó tanto como para hacer de esta pasión su leitmotif, un relato humano que permite entender que hay detrás de ese respeto reverencial.

Respondiendo a las preguntas de los asistentes explicó detalladamente el largo proceso que se recorre para llevar un producto tan exquisito a la mesa, en el caso de la cecina puede dilatarse entre 10 y 11 años. Ante la pregunta sobre los tiempos de maduración actuales de la carne, su respuesta fue firme:

“No soy partidario de maduraciones extremas, me gusta que las piezas de carne tengan olores limpios, sabores nítidos y claros, que se perciba la elegancia y autenticidad de las grasas”

La maduración debe estar adaptada a cada pieza, a cada animal, teniendo en cuenta diferentes criterios que incluyen tanto los morfológicos de la pieza como el carácter del animal.

Con esta explicación se generaron diversas preguntas sobre el comportamiento de los bueyes y como en las fincas están muy atentos a las señales que indican que no se encuentran totalmente felices.

“Hay que estar atentos a las alarmas, para apartar al animal de los que le hacen bullying….”.

Toda una lección de respeto y amor por estos animales, que encaja a la perfección con los valores que el restaurante busca en sus proveedores. Porque el camino de la experiencia Meat Market se basa en el bienestar animal, en unos procesos de maduración óptimos y respetuosos que potencian las mejores cualidades de la pieza, para que la pasión y el fuego permitan disfrutar al máximo de este verdadero manjar.

La jornada terminó con una degustación de platos sabores de Buey de El Capricho elaborados por la cocina de Meat Market.

Un evento que reunió a críticos gastronómicos, prensa especializada e influencers de renombre del sector, en un evento que inaugura el MENÚ 10º ANIVERSARIO, una ocasión irrepetible para disfrutar de “la mejor carne” del mundo.

Toda una experiencia gastronómica para Valencia que lleva preparando durante meses el restaurante Meat Market, porque diez años bien lo valen.