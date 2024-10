Llega el Día Nacional del Autónomo y más de 3.4 millones de trabajadores por cuenta propia reclaman una Navidad digna

Más del 85% los trabajadores autónomos manifiesta sentimiento de soledad durante el periodo navideño.

No tener compañeros, ni jefes ni una cena o fiesta de Navidad se convierte, para más del 90% los trabajadores por cuenta propia, en un momento emocionalmente difícil en esta época del año.

En pleno cierre trimestral de Iva e IRPF, casi el 90% los autónomos es cuando mayor necesidad manifiesta de celebrar que el año fiscal finaliza y comienza, de nuevo, un calendario en el que facturas, previsiones y planes de pago se convertirán en una importante losa que les perseguirá todo el año.

El 75% los trabajadores en este régimen laboral afirma sentir envidia de sus parejas, familiares y amigos cuando salen a celebrar la cena de navidad de la empresa.

Casi el 100% los autónomos manifiestan afecto real y empatía por las marcas y compañías que sienten cerca de sus necesidades reales.

Madrid, 3 de octubre de 2024. Un año más llega el 3 de octubre y se celebra en todo el país el día del autónomo. Una fecha que para muchos que se trabaja por cuenta propia no es una fecha de celebración ni de reconocimiento. Cientos de estudios, de informes, de estadísticas y de encuestas abruman cada día abordando “nuestras posibles necesidades, inquietudes y motivaciones”. Datos que aportan luz sobre cuántos somos en el país, cómo a las arcas del estado, si la tarifa plana planteada por la administración funciona o no funciona, información sobre nuestras frustraciones, conocimiento de las herramientas tecnológicas o financieras… pero, hasta ahora no ha habido una estadística sobre las motivaciones y frustraciones emocionales cuando se acerca la Navidad y se siente más solo que en cualquier otro momento del año.

A través de este llamamiento, Antonio García, comercial autónomo con más de 15 años de experiencia en venta puerta fría, declara, “VENDO UNA IDEA. Invito a los más de 3.4 millones de trabajadores autónomos de nuestro país a unirse para reclamar la mayor cena de navidad de la Historia, la cena de Navidad del autónomo. Una plataforma que, a través de esta iniciativa propia, demanda que las grandes corporaciones apoyen a los autónomos desde una perspectiva más emocional, que nos sintamos queridos, abrazados, comprendidos y cuidados por ellas. Que las grandes compañías no nos hagan sentir como un mero cliente o consumidor fácil para sus productos o servicios. Creo que con un gesto pequeño captarían nuestro interés, nuestra atención y sobre todo nuestra emoción y eso es realmente apostar por los autónomos de una forma real y con compromiso”.

A través de esta iniciativa invito a todas las compañías de este país a colaborar en la idea, darle forma y hacer real la “La Cena de los Autónomo”.

Si se es autónomo se puede apuntar a la iniciativa a través de: LACENADELOSAUTÓNOMOS.ES

Si se es empresa y se está interesado en escuchar y a alguien le apetece colaborar, se puede poner en contacto a través de: INSTAGRAM, LINKEDIN

Para más información: ANTONIO.GARCIA@LACENADELOSAUTONOMOS.ES