Desionizados de fruta y concentrados para la elaboración de golosinas, de la mano de Baor Products

Los desionizados de fruta surgieron como una solución a la demanda de golosinas deliciosas, pero a la vez saludables. A diferencia de los concentrados tradicionales, estos ingredientes no contienen pulpas que acaban por afectar la calidad y estabilidad del producto. Asimismo, los desionizados aportan únicamente azúcares que provienen de la fruta, por lo que son componentes idóneos para la elaboración de las chuches sanas y deliciosas que exigen los consumidores. En este sentido, Baor Products ofrece concentrados desionizados de frutas para la fabricación de distintos tipos de golosinas.

Materia prima de alta calidad para la elaboración de golosinas más saludables Baor Products es una empresa especializada en la fabricación, venta y distribución de materias primas para la industria alimentaria con más de 7 décadas de experiencia en el sector. El catálogo de la firma incluye un abanico amplio de productos 100% vegetales, entre los que es posible destacar a los desionizados de fruta. Estos concentrados son muy requeridos por los fabricantes de golosinas, ya que funcionan como una alternativa más saludable al azúcar comun que se utilizaba anteriormente.

En este marco, Baor Products elabora desionizados de uva, pera, manzana, naranja, piña y multifrutas, a partir de concentrado de zumo de estas frutas, los cuales se incorporan a las pastas de caramelo. Estos componentes no solo tienen los grados brix necesarios para la producción de golosinas, sino que no poseen color ni olor y son claros como el agua pero con más densidad. De esta manera, se pueden desarrollar diferentes mezclas de azúcares de frutas para lograr chucherías claras, sin cristalizaciones naturales ni pulpas, o con aportes de fibras vegetales.

La importancia de los desionizados de fruta en la industria de las golosinas En algunas industrias, es necesario utilizar azúcares naturales provenientes de diferentes frutas para evitar el uso de un ingrediente clarificado que aporte color u olor al producto final. Para ello, son útiles los desionizados de fruta, puesto que su proceso de elaboración permite eliminar los minerales y iones que pueden afectar el sabor y la calidad de los alimentos. Así, esta materia prima resulta clave en un sector como el de las golosinas, donde es imprescindible disponer de un edulcorante natural o artificial.

Si bien cada tipo de chuche tiene formulaciones diferentes, existe un procedimiento estándar que incluye gelatina, saborizantes, colorantes naturales y desionizados de fruta, entre otros aditivos. Estos elementos se mezclan en tanques alimentarios a temperatura controlada, con el fin de impedir caramelizaciones no deseadas o conseguir la consistencia deseada. Una vez integrados los ingredientes, la mezcla caliente pasa por máquinas o es vertida en moldes que dan la forma final a la golosina.

Con la utilización de productos como los desionizados de fruta, los fabricantes de chucherías demuestran su compromiso por garantizar la salud y el bienestar de los consumidores. Al mismo tiempo, responden a la demanda creciente de alimentos con un etiquetado más limpio.