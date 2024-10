Las últimas tendencias en la experiencia del empleado con EX Future Summit 2024 de INTRAMA

La experiencia del empleado (EX) es un proceso que contempla todo el desempeño de los trabajadores dentro de una empresa, desde su selección y contratación hasta el momento en que decide partir. En este sentido, el empleador debe tener en cuenta que prestar una especial atención al desempeño y bienestar del personal a su cargo constituye una práctica muy beneficiosa para su organización.

Al gestionar de manera eficiente cada una de las etapas de este proceso, se fortalece el sentido de identidad y el compromiso de los empleados, además de potenciar su rendimiento profesional. Con el propósito de ofrecer herramientas que permitan crecer en esta área, la consultora global de Recursos Humanos, INTRAMA, organiza el evento EX Future Summit 2024.

Un encuentro profesional para mejorar el proceso de EX El encuentro EX Future Summit 2024, organizado por INTRAMA, busca ofrecer estrategias innovadoras para mejorar la experiencia del empleado, en un entorno empresarial en el que la competencia por captar y mantener los mejores talentos cada día es mayor. Se trata de una acción estratégica cada vez más empleada en las organizaciones para promover un mayor compromiso y optimizar la productividad de sus trabajadores.

En este evento programado para el 26 de noviembre en los espacios de CaixaForum, en Madrid, se expondrán las últimas tendencias en EX para aportar una visión integral a las empresas acerca de las mejores prácticas y los casos de éxito más actualizados. Con esta finalidad, el encuentro profesional pondrá sobre la mesa un amplio abanico de temas que permitirán comprender a fondo la importancia de este proceso.

Asimismo, los asistentes al encuentro tendrán la oportunidad de acceder a valiosas herramientas que posibilitan identificar los factores clave que influyen en la EX en términos de desempeño, motivación y compromiso corporativo. También recibirán información relevante sobre el desarrollo de estrategias efectivas para mejorar la experiencia del empleado en distintos niveles organizacionales.

El factor tecnológico en el proceso de EX Otro de los temas a tratar en el encuentro EX Future Summit 2024 es la implementación de tecnologías innovadoras para mejorar la experiencia de usuario, como la incorporación a los procesos productivos de recursos basados en la IA, los programas de onboarding en la nube y la migración de centrales de recursos humanos a la nube, entre otros ejemplos. También se facilitarán recursos para aprender a medir y analizar la efectividad de las estrategias implementadas.

Con todo este desarrollo de temas, EX Future Summit 2024 emerge como un espacio ideal para la exposición de herramientas orientadas a la creación de una cultura organizacional positiva, que apoye y enriquezca la experiencia del empleado. Por último, cabe destacar que este exclusivo encuentro profesional contará con zona de networking, mesas de opinión y ponencias, sala plenaria de conferencias, exposición de buenas prácticas en EX y certificación Top Employee Experience Company.