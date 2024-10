Aicad Business School ofrece formación para acceder a mejores oportunidades de empleo

Hoy en día, el mundo empresarial presenta dinámicas cambiantes y desafiantes. En este contexto, la formación actualizada es un elemento clave para tomar decisiones que puedan conducir al éxito. Puntualmente, es necesario desarrollar habilidades en dirección y administración de empresas que permitan liderar una organización de manera efectiva. Esto incluye una amplia gama de conocimientos como finanzas, ética y recursos humanos, entre otros temas.

Para desarrollar más y mejores capacidades, Aicad Business School ofrece un máster MBA online que sirve para impulsar la carrera empresarial de un profesional.

Entrevista a Hermel Balcázar, CEO de AICAD Business School: ¿Qué es un MBA y cómo puede potenciar una carrera profesional? En un mercado laboral cada vez más competitivo, muchos profesionales se plantean si hacer un MBA es la clave para llevar su carrera al siguiente nivel. En la siguiente entrevista, Hermel Balcázar, CEO de AICAD Business School, explica qué es exactamente un MBA y cómo puede ser un impulsor de éxito profesional, especialmente en un entorno tan dinámico como el actual.

Hermel, muchas personas escuchan hablar sobre el MBA, pero no todos tienen claro qué es exactamente. ¿Cómo definirías un MBA y cuál es su propósito principal?

Un MBA (Master of Business Administration) es uno de los programas más reconocidos a nivel mundial en el ámbito de la gestión empresarial. Su propósito es proporcionar a los profesionales una visión integral de los negocios, desde finanzas y marketing hasta liderazgo y estrategia. Un MBA está diseñado para formar a los líderes empresariales del mañana, capacitándolos para tomar decisiones estratégicas y gestionar organizaciones con mejores oportunidades de éxito. Es, sin duda, una herramienta poderosa para quienes buscan acelerar su crecimiento profesional y mejorar su capacidad de liderazgo en el mundo empresarial.

¿Cómo crees que un MBA puede transformar la carrera de un profesional, y en qué áreas se ven los mayores beneficios?

Un MBA es una transformación personal y profesional. Los beneficios más evidentes son el acceso a mejores oportunidades laborales y a un aumento salarial. Sin embargo, hay mucho más. El MBA proporciona una red de contactos increíblemente valiosa, ya que estudiarás junto a otros profesionales ambiciosos que también están creciendo en sus carreras. Además, te ayuda a desarrollar habilidades críticas como el pensamiento estratégico, la resolución de problemas complejos y la gestión de equipos, todas competencias muy valoradas en cualquier sector. Los MBA, especialmente aquellos con una orientación internacional, te abren las puertas a mercados globales, permitiéndote trabajar en diferentes culturas y contextos.

¿Por qué el MBA de AICAD Business School se destaca en comparación con otros programas del mercado?

En AICAD Business School hemos diseñado un MBA que combina la teoría con la práctica. No es solo un programa académico; está enfocado en preparar a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos reales del mundo empresarial. Una de nuestras mayores fortalezas es que integramos la tecnología y la innovación en el currículo, lo que permite a nuestros alumnos estar al tanto de las últimas tendencias en transformación digital y gestión de negocios globales. Además, contamos con una metodología práctica basada en situaciones reales, simulaciones empresariales y estudios de caso. Este enfoque práctico, sumado a la flexibilidad online que ofrecemos, permite que nuestros estudiantes puedan aplicar lo aprendido directamente en sus trabajos actuales, logrando un impacto inmediato.

Para los directivos y profesionales que buscan dar el salto a posiciones de liderazgo, ¿cuáles son las habilidades específicas que se adquieren con un MBA?

Un MBA proporciona un conjunto de habilidades que son vitales para los roles de liderazgo. Algunas de las más importantes son el liderazgo y gestión de equipos. Un MBA te enseña a liderar y motivar a personas, gestionando tanto los aspectos humanos como operativos de una organización. En cuanto al pensamiento estratégico, te ayuda a ver el panorama completo, planificar a largo plazo y tomar decisiones basadas en datos y análisis.

Incluso si no provienes del área financiera, un MBA te proporcionará las herramientas para interpretar los estados financieros y evaluar la salud de una empresa, por lo que mejora la capacidad de análisis financiero de un profesional.

Por último, este programa aporta innovación y creatividad. En un entorno cambiante, la capacidad de innovar es clave para mantenerse competitivo. Un MBA fomenta la creatividad en la resolución de problemas.

Estas habilidades son fundamentales para quienes aspiran a puestos directivos o de gerencia.

En tu opinión, ¿cómo ha evolucionado el MBA para adaptarse a las demandas del mundo moderno, y qué papel jugará en el futuro del trabajo?

El MBA ha evolucionado de manera significativa en los últimos años para adaptarse a las demandas digitales y a la necesidad de una gestión ágil. En el pasado, los programas de MBA se centraban en la enseñanza de conceptos clásicos de negocios, pero hoy en día, temas como la inteligencia artificial, el big data y la ciberseguridad están integrados en los currículos. Además, el formato online ha ganado protagonismo, permitiendo a los profesionales estudiar mientras trabajan. Esto es esencial porque la adaptabilidad y la educación continua son cada vez más importantes en el mundo laboral.

El MBA del futuro será más personalizado, con mayor enfoque en habilidades tecnológicas y un aprendizaje orientado a proyectos. Los profesionales que logren combinar su experiencia con un MBA estarán en una posición ideal para liderar en la Cuarta Revolución Industrial.

En conclusión, un MBA es una herramienta poderosa que transforma no solo la carrera de un profesional, sino también su capacidad de liderazgo y toma de decisiones estratégicas. AICAD Business School, bajo el liderazgo de Hermel Balcázar, ofrece un programa que combina teoría, práctica y tecnología para formar a los líderes del mañana. En un mundo donde la competencia laboral es cada vez más exigente, un MBA puede ser el factor diferenciador que permite alcanzar metas profesionales.