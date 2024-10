¡Escrapalia, revolucionando las subastas online! Entrevista a Fco. Javier Azores, Director de Marketing y Comunicación

Las subastas, de las que solemos tener tradicionalmente una imagen asociada a eventos exclusivos y presenciales, han experimentado una transformación radical en los últimos años gracias a la digitalización, los cambios en hábitos de compra y la concienciación sobre la necesidad de dar una segunda vida a los productos para contribuir a un mundo más sostenible.

En España, gran parte de ello se debe a la plataforma online Escrapalia, quien lleva realizando subastas digitales desde hace más de 10 años, durante los cuales ha contribuido decisivamente a que las subastas sean accesibles a todas las personas y empresas (en España y en cualquier parte del mundo) y a que el precio final sea "democrático" (el que decide quien finalmente compra cada lote en subasta).

Su objetivo es que, cualquier persona, ante cualquier necesidad, recuerde que "Antes de comprar... Escrapalia", adquiriendo productos de segunda mano en su web no solamente conseguirá precios significativamente inferiores a una compra como nuevo, sino que además estará contribuyendo a impulsar una economía cada vez más circular y sostenible en nuestro país. Desarrollada con tecnología de vanguardia y con un equipo de profesionales expertos en la comercialización y soporte a vendedores y compradores y en la gestión de los proyectos para obtener los activos en venta, Escrapalia (la web de subastas de SURUS) cuenta con casi 350.000 clientes registrados, más de 80 gamas diferentes de productos y ha llevado a cabo en todo este tiempo más de 200.000 subastas desde su lanzamiento en el año 2012, posicionándose como el referente en subastas industriales en España y contribuyendo a generar más de 400 millones de € en reempleo.

Entrevistamos a Francisco Javier Azores, Director de Marketing y Comunicación de Escrapalia, quien aporta más detalles de cómo esta plataforma digital está revolucionando el mundo de las subastas.

La democratización de las subastas ¿Cómo surgió la idea de democratizar el mundo de las subastas online con Escrapalia?

Escrapalia surge como resultado de un proyecto visionario por parte de sus socios, Adolfo Cancelo y Gonzalo Herranz, quienes partieron de su experiencia en multinacionales de transporte y logística para identificar que se avecinaba un cambio de modelos lineales de negocio a modelos circulares y sostenibles. Como resultado, hace 15 años surgió SURUS: una empresa 100% española pionera en realizar proyectos de reempleo, desimplantación circular y asesoramiento para que cualquier empresa o Administración Pública pudiera comercializar los activos que ya no necesita. Y para realizar la comercialización de los mismos, surgió Escrapalia como el medio digital de SURUS para poner dichos activos a disposición de todos los públicos.

¿Cómo ha evolucionado la plataforma de Escrapalia desde su lanzamiento?

Escrapalia, como cualquier plataforma digital que se precie, ha ido evolucionando en el tiempo para adaptarse a las necesidades tanto de los vendedores como de los compradores. Se han ido progresivamente incorporando funcionalidades en las pujas (puntuales, automáticas, "cómpralo ya"), en subastas (subastas ascendentes -inglesas-, descendentes -holandesas-, negociación directa), en medios de pago (transferencias, tarjeta), en la comunicación (puja, sobrepuja, etc.) y atención al comprador (teléfono, email, WhatsApp, en la actualización de novedades (newsletters, emails, llamadas, etc.), en las certificaciones que avalen su calidad y seguridad, en la apertura a clientes nacionales e internacionales, etc. Permanentemente, se ejecutan planes de mejoras y nuevas funcionalidades para asegurar que Escrapalia proporciona una experiencia de cliente a la altura de las expectativas.

¿Qué tipo de bienes se subastan en Escrapalia?

En Escrapalia hay más de 80 gamas de productos diferentes, que en su mayoría están enfocados a clientes industriales con productos como equipamiento industrial y eléctrico, medios de almacén, maquinaria variada, material de construcción y obra civil, mobiliario, etc. Pero también subastamos muchos activos para el público en general, tales como antigüedades, material informático y de telefonía, vehículos, inmuebles, etc. Incluso colaboramos de forma altruista con organizaciones y ONGs realizando subastas solidarias. Como curiosidades, hemos vendido un portaaviones, un aeródromo, caballos, marcas y patentes de empresas, plantas y fábricas completas, objetos sentimentales en el desmontaje del Estadio Vicente Calderón, una flota de 3.000 vehículos de Correos, 4.000 objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid, etc.

¿A qué tipo de público está dirigida la plataforma?

Escrapalia es para todo el mundo: empresas, profesionales, autónomos y público en general. Y es así no solamente por la gran cantidad de productos diferentes que se pueden encontrar en ella, sino también por la facilidad de registro y puja, lo que la diferencia de otros métodos de subasta que limitan tanto la oferta de contenido como la concurrencia por la dificultad de acceso a las mismas. Incidir también en que es una marca conocida y utilizada por compradores internacionales, que a día de hoy superan los 25.000. Y desde el punto de vista de los vendedores de estos activos a subasta, cualquier tipo de empresa, Administración Pública, profesional, procesos concursales, etc.

¿Cuáles son los beneficios de adquirir productos de segunda mano en Escrapalia?

Yo diría que el principal es que quien compra en Escrapalia está contribuyendo a que entre todos hagamos de este mundo un lugar más sostenible, aprovechando al máximo todos los recursos de los que disponemos a través de fomentar la economía circular. Esto es lo que mueve a SURUS y a Escrapalia a seguir avanzando día a día. Más allá, por supuesto que los compradores pueden obtener artículos a unos precios muy competitivos y muy inferiores vs. la compra a nuevo, con lo que el ahorro económico que les supone es muy importante. Y además, los vendedores de estos productos obtienen también un retorno económico y las certificaciones de impacto ambiental que les entregamos en cada proyecto a través de un Informe de Compromiso ESG.

¿Qué diferencia a Escrapalia de otras plataformas de subastas online?

En España en este tiempo han proliferado las plataformas de subastas, lo cual es bueno para que vendedores y compradores dispongan de alternativas para elegir, por supuesto. Un aspecto diferencial de SURUS y Escrapalia es que desarrollamos proyectos end-to-end desde que el vendedor tiene una necesidad de desprenderse de un activo hasta que el comprador lo ha recogido, ya que esto permite tener toda la información y trazabilidad del desarrollo del negocio para vendedores y compradores. A eso añadiría los cientos de miles de clientes registrados a lo que alcanzamos, nuestro equipo de Operaciones que garantiza el loteado, ejecución y entrega de los activos, la importante inversión en comunicación y planes de marketing para lograr la máxima concurrencia posible en cada subasta y la atención personalizada que en todo momento proporcionamos a los compradores para garantizar su confianza.

En el área del marketing, ¿qué acciones han tomado para potenciar el crecimiento de la plataforma de subastas?

Como comentaba anteriormente, realizamos releases para actualizar permanentemente nuestra web con funcionalidades demandadas por vendedores y compradores. Un ejemplo de cara a los vendedores es la disponibilidad de una funcionalidad de Autogestión, donde para productos que no necesitan de una actividad operativa por nuestra parte, ellos mismos pueden subir y poner a subasta sus lotes de forma rápida y sencilla. Más orientado a compradores, en el área de marketing cada vez venimos acompañando la subasta en la web con acciones diferentes tales como landings específicas, streamings en directo, colaboraciones con medios e influencers, vídeos explicativos, etc.

¿Cómo garantizan la seguridad de las transacciones y la protección de datos de usuario dentro de la plataforma?

Este es un aspecto muy importante a resaltar. En SURUS invertimos muchos esfuerzos en asegurar que nuestra operativa en Escrapalia está avalada y certificada para dar toda la confianza a vendedores y compradores. En concreto, contamos con certificaciones como Esquema Nacional de Seguridad (de aplicación a todo el sector público), ISO 27001 (seguridad de la información), Cyber Essentials (protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos proporcionados), y muchas más con las que aseguramos nuestra gestión.

¿Qué novedades pretenden introducir próximamente en Escrapalia?

Recientemente, hemos incluido en la web aspectos como acuerdos con empresas de transporte para facilitar la recogida de artículos que no puedan ser recogidos por el propio comprador, una calculadora que explica detalladamente al pujador el precio final a pagar, disponer de "lotes padre" que agrupan otros lotes relacionados para pujar de una sola vez por todos ellos, ... A medio plazo, SURUS trabaja en un proyecto sobre la actualización completa de la web Escrapalia que incluirá numerosas mejoras tanto en la usabilidad por parte de los clientes pujadores, como de nuevas funcionalidades que les ayudarán a gestionar su participación y la información relativa a la misma.

Referente en el sector Con su constante evolución y adaptación a las nuevas tecnologías, Escrapalia se ha consolidado como un referente en el sector de las subastas online en España y más de 27 países del mundo, abriendo un abanico de posibilidades para comprar o vender activos de segunda mano.