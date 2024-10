Repara tu Deuda Abogados cancela 62.624 € en Palafrugell (Girona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado se quedó sin empleo y, a pesar de los esfuerzos realizados junto a su mujer, no logró revertir la situación económica.

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Palafrugell (Girona). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Girona (Catalunya) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un matrimonio con una deuda de 62.624 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a raíz de que solicitasen varios préstamos para adquirir muebles y electrodomésticos, puesto que se acababan de cambiar de vivienda y el inmueble estaba vacío. Inicialmente, podían hacer frente a las cuotas de los créditos solicitados, pero tras quedarse el desempleado se vieron en la situación de tener que solicitar nuevos préstamos. Tras muchos meses sin conseguir un empleo, los deudores no pudieron hacer frente al pago de ningún crédito y destinaron sus ingresos exclusivamente a los gastos más básicos. Más tarde, aunque ya se encontraban ambos trabajando, no lograron revertir la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban”.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea más tardíos en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Se trata de una legislación, nacida en Estados Unidos hace algo más de 100 años, a la que se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a todas aquellas personas en situación de sobreendeudamiento para que no tengan que vivir angustiadas por pagos que no pueden asumir”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del mismo año 2015. Desde entonces, ha podido ayudar a numerosos particulares y autónomos desesperados por sus deudas. Hasta estos momentos, ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados cuenta con más de 27.000 clientes, procedentes de todos los puntos de España. La previsión es que esta cifra siga aumentando debido a que esta ley es cada vez más conocida y, también, como consecuencia de la situación económica que sufren muchos por la pandemia del COVID-19.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos concretos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.