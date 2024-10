5 ventajas que tiene utilizar un localizador GPS para niños este otoño

Tras las vacaciones, a los niños les suele costar la vuelta a la rutina y tienden a querer tener la misma independencia que en el verano.

Muchos van a un nuevo colegio o empiezan a ir solos por primera vez y un localizador GPS puede ser de gran utilidad para tenerles controlados.

Con el inicio del nuevo año escolar, muchos padres se enfrentan a la necesidad de equilibrar la independencia de sus hijos con la seguridad. Tras un verano lleno de libertad y aventura, los niños desean mantener esa misma autonomía al regresar a la rutina del colegio. Sin embargo, esta independencia puede conllevar riesgos. Una solución efectiva y cada vez más popular son los localizadores GPS para niños. A continuación, se presentan cinco razones clave para considerar su uso.

Seguridad en la ruta al colegio

La transición a la rutina escolar a menudo implica que los niños comiencen a ir al colegio por su cuenta. Aunque este es un paso importante hacia la autonomía, puede generar preocupaciones para los padres. Un localizador GPS permite a los padres monitorizar la ruta que siguen sus hijos, asegurándose de que lleguen a su destino de manera segura. Además, algunos dispositivos permiten establecer geovallas o geo fencing; si el niño se aleja de estas áreas, los padres reciben alertas inmediatas, proporcionando una mayor tranquilidad.

Supervisión de las actividades extraescolares

Con el inicio del curso escolar, muchas familias planifican actividades extraescolares, como clases particulares, deportes, clases de música, etc. y muchas de estas actividades se realizan fuera del colegio. En estos casos un localizador GPS permite a los padres saber si acuden puntuales a estas actividades y si se salen de las zonas en las que se realizan.

También es común que se entretengan después del colegio, a menudo perdiendo la noción del tiempo. Un localizador GPS permite a los padres saber dónde se encuentran sus hijos en todo momento, lo que puede ser especialmente útil si planean salir con amigos o asistir a eventos en diferentes lugares.

Seguridad durante excursiones y actividades al aire libre

Las excursiones escolares son una parte fundamental de la experiencia educativa. Sin embargo, pueden ser momentos de preocupación para los padres. Con un localizador GPS, los padres pueden seguir el movimiento de sus hijos durante estas actividades. Los dispositivos de PAJ GPS ofrecen seguimiento en tiempo real, lo que permite a los padres estar al tanto de dónde se encuentran sus hijos mientras exploran nuevos entornos. Esto es especialmente valioso en situaciones donde la supervisión puede ser limitada.

Control durante salidas con amigos

Los fines de semana suelen estar llenos de planes sociales para los niños. Desde dormir en casa de un amigo hasta asistir a fiestas de cumpleaños, la independencia aumenta. Un localizador GPS permite a los padres tener un control discreto sobre la ubicación de sus hijos, asegurándose de que estén donde dijeron que estarían. Esto no solo ofrece tranquilidad a los padres, sino que también establece un diálogo abierto con los niños sobre la importancia de la seguridad y la comunicación.

Fomento de la responsabilidad personal

Finalmente, el uso de un localizador GPS puede ser una excelente manera de enseñar a los niños sobre la responsabilidad. Al involucrarles en el proceso, los padres pueden ayudarles a entender la importancia de mantenerse seguros y comunicarse sobre sus actividades. Algunos localizadores permiten que los niños envíen alertas o mensajes a sus padres, promoviendo un sentido de responsabilidad y confianza. Este tipo de interacción no solo refuerza la seguridad, sino que también fomenta habilidades de comunicación esenciales para su desarrollo.

La vuelta al cole es un momento de transición para los niños y sus padres. Con el deseo de independencia que surge tras las vacaciones de verano, es crucial encontrar un equilibrio entre la libertad y la seguridad. Un localizador GPS se presenta como una herramienta eficaz para garantizar que los niños puedan explorar y disfrutar de su autonomía mientras los padres mantienen un ojo atento en su bienestar.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.