La digitalización transforma los ayuntamientos, fiestas mayores y servicios municipales durante este verano

Este verano, varios ayuntamientos de España han hecho un salto importante hacia la digitalización en la gestión pública, ofreciendo a sus ciudadanos herramientas prácticas e innovadoras que facilitan su día a día.

Torrent, en la Comunidad Valenciana, ha iniciado un proceso innovador de desarrollo en la comunicación y gestión integral de la administración pública. Este modelo ya ha sido adoptado por más de 500 municipios en España con eAgora, especialmente en regiones como Aragón, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, destacando su compromiso con la modernización y eficiencia administrativa de los ayuntamientos.

Uno de los casos más destacados es el de las fiestas mayores, puesto que acostumbran a ser unas semanas que requieren mucha gestión, planificación y organización por parte del ayuntamiento, donde una programación muy estructurada y un fácil y rápido acceso a la información sobre los acontecimientos y la compra de entradas, es fundamental para poder disfrutar sin presiones. De hecho, Les Borges Blanques ha sido uno de los municipios líderes este verano en la gestión de una Fiesta Mayor digitalizada, ofreciendo a sus ciudadanos todo tipo de facilidades a través de una única aplicación.

Para la gestión de las Fiestas Mayores, municipios como la Ametlla del Vallès han implementado con éxito un sistema que les ha permitido gestionar de manera eficiente sus espacios municipales. Un claro ejemplo son las piscinas municipales, donde todos los vecinos del municipio han tenido la oportunidad de poder comprar los abonos, entradas, consultar en tiempo real y desde casa. Por la cantidad de usuarios que había en las instalaciones, evitando aglomeraciones e insatisfacción por parte de los ciudadanos, ofreciendo así una mayor comodidad. Así lo explica una vecina de la Ametlla del Vallès: “Poder ver el aforo antes de salir de casa me ha facilitado mucho el acceso a las piscinas este verano, además antes tenía que ir al ayuntamiento para comprar los abonos, pero ahora lo hago todo desde la aplicación de eAgora”.

Una agenda con los eventos, la venta de entradas y la reserva de espacios son funcionalidades clave para un ayuntamiento a la hora de gestionar un municipio y conectar con los ciudadanos. Pero no todo acaba aquí, Mollerussa por ejemplo, ha implementado sensores de olor para controlar la contaminación en zonas industriales, que afectan a los vecinos. Ofreciendo así, información en tiempo real sobre la calidad ambiental. Esto permite que la ciudadanía sea consciente de la calidad del aire, e incluso, que puedan reportar episodios de mal olor que los sensores no puedan captar por su ubicación.

eAgora, el software de gestión de ayuntamientos que está detrás de todas estas soluciones, tiene más de 500 municipios en España y más de 400.000 usuarios activos. Este crecimiento se está pudiendo apreciar en diferentes zonas de España, en especial comarcas como por ejemplo Las Garrigues, situada en Lleida, donde 24, de los 24 municipios de la comarca ya la usan diariamente.

El municipio de Fuenlabrada ha lanzado un ambicioso plan junto con eAgora para convertirse en uno de los municipios más limpios de la Comunidad de Madrid, destacando como pionero en la implementación de un innovador plan de reciclaje digital. Este proyecto del ayuntamiento busca mejorar la sostenibilidad y promover la conciencia ambiental entre sus ciudadanos. Por otro lado, Coslada está llevando a cabo una completa digitalización que abarca desde la administración pública de su ayuntamiento hasta las asociaciones y comercios locales, facilitando la gestión y comunicación de sus servicios. Gracias a estas iniciativas, la Comunidad de Madrid se posiciona como un referente en digitalización y sostenibilidad urbana.

La provincia de Tarragona tampoco se queda atrás, más del 80% sus municipios utilizan esta plataforma para comunicar a sus ciudadanos las noticias día a día entre otros servicios, como el acceso a piscinas, polideportivos o la venta de entradas para la fiesta mayor y otros eventos culturales. Recientemente, el municipio del Vendrell, no solo ofrece toda su agenda cultural por eAgora, sino que también el servicio de reporte de incidencias en la vía pública, permitiendo a sus vecinos que puedan comunicar desperfectos en calles, parques o jardines. De este modo busca mejorar la eficiencia en la gestión pública y la implicación de la población en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos.

Este proceso de transformación lleva a niveles inusitados la gestión de actividades y espacios municipales, aun así la plataforma permite a los ayuntamientos ir más allá. También está potenciando la participación ciudadana. Y un buen ejemplo de este caso es Altafulla. Municipio que en su primera edición de los presupuestos participativos, consiguió un 15% participación, que es una cifra muy superior a la media habitual, como bien destaca su alcalde, Jordi Molinera. Además, consiguieron que las personas mayores de 65 años realizaran sus votos a través de la aplicación en lugar de llevar a cabo el voto presencial al ayuntamiento, en más del 50% los casos. Hecho que demuestra que las personas senior también pueden utilizar la tecnología como herramienta diaria y de participación.

Si se habla de poblaciones conectadas, destaca Montblanc como un caso relevante, en la población capital de la Concade Barberà utilizan la App eAgora casi 7.000 personas diariamente, lo cual implica más del 90% la población. Pero esto no es un hecho aislado, en Cataluña de media lo utilizan el 70% los habitantes que disponen de este servicio. Una de las últimas poblaciones a incorporarse a la plataforma, Torres de Segre, con una población apenas superior a los dos mil habitantes, logró que más 800 de sus habitantes se descargaran la aplicación durante los primeros 10 días después de su lanzamiento.

Hay que destacar que este otoño, eAgora abrirá las puertas a nuevas funcionalidades, como por ejemplo la gestión de parking en las zonas de aparcamiento de los municipios, que ya está siendo implementada en varios ayuntamientos de España. Ofreciendo y permitiendo a los ciudadanos consultar la disponibilidad de los aparcamientos en tiempo real y por supuesto, aparcar y gestionar el tiempo de la estancia. Una solución que, de seguro, mejorará todavía más la movilidad urbana.

Todas estas herramientas y funcionalidades innovadoras, buscan la digitalización de los servicios municipales en España, mejorando así la calidad de vida de centenares de miles de ciudadanos, gracias a la facilidad y unificación de todas las acciones que llevan a cabo los vecinos de un municipio en su día a día. Para acceder a estos servicios cualquier ciudadano puede descargar en el teléfono la App eAgora en las Stores de Apple o Google o también acceder vía web para disfrutar de estos servicios y otros en su municipio.