Ventajas y desventajas de aprender a meditar en casa o en un centro especializado, por Zen Kannon

En la actualidad, muchas personas buscan iniciarse en la meditación para obtener los beneficios que proporciona esta disciplina a nivel físico, mental y emocional. En este sentido, existen una gran variedad de vídeos, cursos, libros y recursos digitales mediante los que es posible aprender a meditar en casa. Sin embargo, estos métodos de enseñanza no siempre ofrecen los resultados esperados. Por esta razón, el maestro zen Lluís Nansen Salas, del centro de meditación Zen Kannon, recomienda comenzar este camino con un grupo de práctica, de la mano de un especialista en la materia.

Beneficios e inconvenientes de la meditación en el hogar Aprender a meditar en el hogar puede ser beneficioso para quienes deseen avanzar de manera gradual en la práctica. En este aspecto, es posible realizar distintos tipos de meditación desde la cama para calmar la mente antes de dormir. A su vez, los principiantes pueden meditar sentados en una silla o en un sofá, lo que permite mantener el estado de vigilia con mayor facilidad.

No obstante, estas 2 posiciones presentan diferentes inconvenientes. En primer lugar, el hecho de estar tumbado en la cama puede hacer que las personas se queden dormidas y no alcancen el estado de consciencia despierta de la meditación. Por su parte, hacerlo sentado en una silla o sofá, favorece la dispersión de la mente, ya que implica un gran esfuerzo para mantener la concentración. Por este motivo, es conveniente hacer la meditación sentado en el suelo sobre un cojín, ya que en estas condiciones se obtienen los mejores resultados. A su vez, es recomendable unirse a un grupo de meditación con un instructor certificado para aprender el arte de meditar sentado.

Meditar de la mano de un maestro zen La meditación presencial en un centro especializado no solo permite el contacto directo con el maestro y los compañeros, sino que ofrece muchas otras ventajas. En este marco, los individuos encuentran el entorno ideal para manifestar los condicionamientos del ego y tomar consciencia de ellos.

Del mismo modo, aprender a meditar en grupo ayuda a generar empatía, y a sentir la energía y la concentración de los demás, lo que contribuye a la motivación de los practicantes.

En el centro de meditación Zen Kannon, las personas que busquen comenzar a meditar pueden hacerlo bajo la supervisión del maestro zen Lluís Nansen Salas, ya sea en su sede ubicada en Barcelona o de forma remota a través de videoconferencia.