Sun to Sun Challenge Asturias, el nuevo desafío en moto presentado por Motorbeach Viajes

Viajar en moto se considera una experiencia única que genera adrenalina, despierta ilusiones, proporciona energía y evoca una variedad de emociones. A diferencia de los automóviles, las motocicletas permiten disfrutar de un contacto directo con el entorno, sintiendo el aire, la lluvia o el calor del sol.

A propósito de esto, la empresa Motorbeach Viajes destaca por ofrecer aventuras en las que combina la pasión por el motociclismo con viajes en distintas partes del mundo. Durante octubre, esta firma organiza una travesía exclusiva, el Sun to Sun Challenge Asturias. En particular, se trata de un desafío en moto que permite optar por distintos trayectos para recorrer carreteras de montaña y paisajes de una belleza imponente.

¿Qué es el Sun to Sun Challenge Asturias? El objetivo de este viaje es realizar una vuelta a Asturias durante un día. Está planificado para el 12 de octubre y la propuesta consiste en recorrer algunas de las mejores rutas de esta región. A su vez, el punto de partida y llegada es el Parque Hermanos Castro, en Gijón.

En este desafío los participantes pueden escoger distintos recorridos de 900, 500 o 300 kilómetros. En cualquiera de estos caminos resaltan las vistas que se aprecian en las carreteras de montaña, Además, se atraviesan varios pueblos y lugares de gran belleza. Este viaje también propone una experiencia mágica de conexión con la naturaleza y con los ciudadanos asturianos, que destacan por su simpatía y amabilidad.

En el desafío pueden participar distintos tipos de motocicletas de las categorías Trail, Custom, Naked, Scrambler - Cafe Racer, R y Clásicas pre-92. En particular, el equipo de Motorbeach Viajes va a publicar próximamente las rutas exactas y los puntos de control y avituallamiento. Esto se va a dar a pocos días del evento para aumentar tanto la expectativa como el suspenso.

La oportunidad de compartir y hacer amigos en el Sun to Sun Challenge Asturias Para los amantes de las motocicletas nada resulta más interesante que viajar en grupo con amigos y apasionados por las dos ruedas. Esto es una parte fundamental de lo que busca Motorbeach Viajes con el Sun to Sun Challenge Asturias y cada uno de los desafíos en moto que promociona.

En los recorridos se fortalece el compañerismo y, de hecho, muchos de los participantes entablan nuevas amistades. Los que han formado parte de alguna de estas travesías saben que la experiencia es una mezcla de aventura, diversión y pasión.

Se trata de una vivencia plena, extraordinaria y enriquecedora, con sensación de plenitud y libertad. Para ello, en Motorbeach Viajes hacen sentir a los participantes no como clientes de una agencia, sino como parte de un viaje de amigos. Por último, quienes desean participar de este nuevo desafío en moto pueden inscribirse en el sitio web de esta empresa.