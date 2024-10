Issei, la academia de formación e–learning en diseño gráfico e imagen creada por profesionales con experiencia

Las plataformas de aprendizaje online en los últimos años han adquirido una especial relevancia en la formación de profesionales de distintos sectores, debido a las facilidades que ofrece esta modalidad. Por esta razón, la academia de formación Issei ha diseñado un campus virtual fácil e intuitivo para contribuir en la instrucción profesional de los alumnos que tienen interés en mejorar sus habilidades de creación, diseño gráfico, retoque de imagen y comunicación.

En este sentido, el equipo de docentes de la empresa destaca por su conocimiento en diseño y experiencia en la aplicación de herramientas para la comunicación visual.

¿Quiénes son los creadores de Issei? La academia online Issei e-learning es fruto del trabajo de Macarena de Torres Moreno y Pedro Lledó Burgos, dos expertos en diseño gráfico y comunicación que sienten la necesidad de compartir su experiencia. El entusiasmo, talento y pasión por su trabajo es lo que les define. Defienden sus proyectos con compromiso, convicción y dedicación. Así, han llegado a la docencia con la intención de acercar un conocimiento de calidad de forma amena y cercana, y hacer entender a los alumnos el mundo del diseño y la creación desde la realidad de la profesión en todas sus variantes.

Finalizar los estudios universitarios en la actualidad ya no resulta suficiente, por lo que el aprendizaje continuo a través de cursos de especialización es una excelente idea para adaptarse a las exigencias de las nuevas tendencias. Además de Macarena y Pedro, el centro recibe el apoyo de un grupo de colaboradores que asegura una educación cuidada, actualizada y comprometida con las necesidades del mercado laboral.

Con base en su experiencia de más de 20 años, estos profesionales del diseño gráfico y la comunicación han convertido su conocimiento sobre fundamentos básicos de la creación, diseño gráfico, edición y fotografía en cursos y másteres completos y actualizados. Con unos manuales cuidados y actuales, cargados de actividades, y muy visuales gracias a sus infografías, gráficos y tablas, los alumnos pueden asimilar el aprendizaje con mayor facilidad.

La plataforma de Issei e-learning ofrece una educación cercana y personalizada A través de contenidos de gran calidad, fácil acceso y cuidados hasta el mínimo detalle, la plataforma Issei garantiza una experiencia atractiva e inmersiva para el alumnado. Su metodología prioriza la escucha activa, basada en la enseñanza-aprendizaje (definida por la continua interacción entre estudiantes y docentes), y se enfoca en el estudiante como eje central. El centro dispone de diversas clases en aula virtual y tutorías personalizadas.

Por otra parte, las clases online se realizan desde Microsoft Teams y los horarios se encuentran establecidos en el calendario de la plataforma para evitar que los estudiantes se pierdan una clase. De igual manera, las sesiones quedan grabadas durante todo el curso y siempre a mano, por lo que es posible revisar el contenido en cualquier momento desde un dispositivo digital.

Además, durante los cursos los estudiantes van obteniendo insignias que acreditan sus nuevos conocimientos y que pueden adjuntar en su currículo. Las insignias digitales en educación permiten certificar la adquisición de habilidades y competencias muy concretas o el reconocimiento de una experiencia de aprendizaje (un curso, la capacidad de trabajo en equipo, etc.), ya que las titulaciones tradicionales no reflejan en forma alguna estas experiencias o habilidades que forman parte de su bagaje y aportan valor a su currículum.

En función de la importancia que tiene la formación permanente dentro del mundo del diseño gráfico, los cursos de Issei constituyen una excelente alternativa para adaptarse a las demandas del sector. Todo esto se facilita al contar con los manuales creados por Macarena y Pedro, dos profesionales expertos en diseño y con experiencia probada en la creación de mensajes con impacto positivo.