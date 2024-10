La realidad oculta detrás de la 6G; Joaquín Machado revela los secretos en su trilogía 'Sin Miedo al Voltaje’

El primer libro de la trilogía, Electrosmog 6G, se lanzará el 1 de octubre de 2024.

A medida que el mundo se dirige hacia un futuro dominado por la hiperconectividad, el autor y experto Joaquín Machado presenta Electrosmog 6G, el primer libro de su esperada trilogía Sin Miedo al Voltaje. Este lanzamiento, programado para el 1 de octubre de 2024, promete destapar los riesgos invisibles detrás de la tecnología que está transformando nuestras vidas.

¿Qué revela Electrosmog 6G? Mientras la 6G es la plataforma sobre la cual emergerá la AGI (Artificial General Intelligence) que promete revolucionar nuestras vidas no solo con conexiones más rápidas sino con una automatización e integración sin precedentes de tecnologías entre vehículos autónomos, robótica, nanomedicina y hogares inteligentes, Joaquín Machado se pregunta: ¿A qué precio?

Electrosmog 6G destapa las verdades ocultas sobre las frecuencias electromagnéticas, explorando los efectos invisibles pero significativos de la exposición prolongada a estas fuerzas invisibles. Basado en investigaciones científicas avanzadas, el libro ofrece una visión accesible sobre cómo la 6G podría afectar la biología y el ecosistema en el que se vive.

"La 6G hará que la IA transforme nuestras vidas radicalmente, pero hay un lado de la historia que nadie está contando. Mi objetivo con Electrosmog 6G es arrojar luz sobre los efectos ocultos de esta tecnología y que dice la evidencia científica, no solo en el presente, sino también en el futuro que estamos construyendo",

Joaquín Machado, autor de Electrosmog 6G.

La trilogía 'Sin Miedo al Voltaje' La trilogía Sin Miedo al Voltaje explora las tecnologías emergentes, profundizando en los impactos invisibles que estas innovaciones traen a las vidas. Cada libro aborda un aspecto diferente de cómo las frecuencias electromagnéticas y otras energías afectan la salud y el equilibrio natural.

Electrosmog 6G - La Realidad Oculta de las Frecuencias EMF: El primer libro presenta la evidencia científica sobre el daño de la exposición a frecuencias electromagnéticas no nativas en la era del 6G y todo lo que implica.

EHS La Solución (ElectroHiperSensibilidad): El segundo libro examina los trastornos vinculados a la hipersensibilidad electromagnética (EHS) y explora soluciones para mitigar sus efectos, abordando desde el síndrome de microondas hasta el tinnitus y el síndrome de La Habana.

Campos SPIRO - Resonancia Espiral de Coherencia Cuántica: La trilogía concluye con una exploración al descubrimiento del uso de las NPs de Oro para generar campos SPIRO de alta coherencia para filtrar el Electrosmog y la evidencia científica que lo respalda.

Cada libro es una guía esencial para aquellos que buscan entender tanto las promesas como los riesgos de la tecnología emergente.

¿Por qué es relevante ahora? El 6G no solo implica mayor velocidad y comodidad, también significa una mayor exposición a campos electromagnéticos. A medida que avanzamos hacia una hiperconectividad total, es crucial entender las consecuencias que estas tecnologías traen consigo. La trilogía de Joaquín Machado, Sin Miedo al Voltaje, ofrece una visión clara sobre estos riesgos invisibles y proporciona a los lectores las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas en el mundo digital de hoy.

Lanzamiento y disponibilidad El primer libro de la trilogía, Electrosmog 6G - La Realidad Oculta de las Frecuencias EMF, estará disponible a partir del 1 de octubre de 2024, exclusivamente en Amazon. El segundo libro para el 19 de octubre y el tercer libro para el 1 de noviembre de 2024.

Para recibir contenido exclusivo y actualizaciones del libro, hay que suscribirse al newsletter de Electrosmog 6G:

Hacer clic aquí para suscribirse

Sobre el Autor

Joaquín Machado es un reconocido experto en campos electromagnéticos, con más de 14 patentes científicas internacionales en nanotecnología, electrónica e IoT. Inventor galardonado con prestigiosos premios como el Edison Award y la medalla de oro en el Silicon Valley Invention Festival, su trabajo ha sido considerado una tecnología emergente disruptiva por la CTA (Consumer Technology Association). Con más de una década de investigación en los efectos del electrosmog en la salud y el medio ambiente, sus soluciones, utilizadas en más de 40 países, han mejorado la calidad de vida de miles de personas afectadas por la hipersensibilidad electromagnética (EHS). Su trilogía “Sin Miedo al Voltaje” representa su más reciente contribución para educar sobre la coexistencia segura con la tecnología moderna. Además, dirige una fundación que protege a las abejas de los efectos del electrosmog, demostrando su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Para más información sobre su trabajo, futuros eventos y libros, visitar la página oficial de Joaquín Machado: joaquinmachado.com