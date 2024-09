TCL amplía su gama de electrodomésticos con el lanzamiento de la serie de frigoríficos combinados y frigoríficos Free Built-In en IFA 2024

La innovadora tecnología de refrigeración de TCL combina la eficiencia con un diseño flexible, garantizando alimentos más frescos y una mayor comodidad para los hogares europeos.

TCL, marca líder en electrónica de consumo, presentará sus últimas innovaciones en IFA 2024, entre las que se incluyen las series de frigoríficos combinados y frigoríficos Free Built-In de TCL. Estas nuevas incorporaciones a la cartera de electrodomésticos de TCL demuestran el compromiso de mejorar la vida cotidiana a través de la tecnología avanzada, el diseño versátil y la eficiencia energética.

Frigorífico Combi TCL: Máximo almacenamiento y frescura Diseñado para simplificar y mejorar la vida cotidiana, el Frigorífico Combi TCL ofrece opciones de almacenamiento flexibles como un botellero y un estante, un balcón flexible y soluciones de almacenamiento personalizables de gran capacidad que se adaptan a tus necesidades. Tanto si almacenas artículos de gran tamaño como si quieres acceder fácilmente a las botellas de uso frecuente, los compartimentos ajustables del Frigorífico Combi proporcionan una comodidad sin igual

El Frigorífico Combi TCL integra las tecnologías Metal Cool, Humidity Slide Crisper y T-Temp. para mantener los alimentos frescos durante más tiempo. Estas características garantizan un control preciso de la temperatura y niveles óptimos de humedad, preservando la frescura de los alimentos. Además, la tasa de esterilización del 99,99%* del frigorífico ofrece tranquilidad al eliminar prácticamente las bacterias dañinas, ofreciendo una mayor seguridad alimentaria para los hogares preocupados por la salud.

El frigorífico combinado TCL no solo es muy funcional, sino que también está fabricado para durar. Con una garantía de 10 años** para el compresor y un funcionamiento Ultra Silence-35dB***, este frigorífico combina durabilidad con eficiencia silenciosa. La tecnología inverter también pone de relieve su diseño respetuoso con el medio ambiente, lo que lo convierte en una opción inteligente para los hogares con conciencia ecológica al potenciar el ahorro de energía.

La combinación de control preciso de la temperatura y regulación de la humedad del frigorífico combinado TCL crea un entorno ideal para la conservación de los alimentos, manteniendo sus frutas y verduras frescas durante más tiempo y reduciendo el desperdicio de alimentos. Con una amplia capacidad de almacenamiento y compartimentos flexibles, puede almacenar una variedad de alimentos con facilidad, asegurando que la cocina esté siempre organizada y lista para cualquier aventura culinaria.

Serie de frigoríficos Free Built-In de TCL: La flexibilidad se une a la innovación La serie de frigoríficos Free Built-In de TCL introduce una nueva flexibilidad en las cocinas modernas. Diseñados para encajar a la perfección en cualquier espacio, estos frigoríficos pueden instalarse en varias configuraciones, incluyendo un lado empotrado contra la pared, ambos lados contra el armario o como unidad independiente. Esta versatilidad hace que la serie Free Built-In sea perfecta tanto para casas nuevas como para renovaciones, ofreciendo libertad en el diseño de la cocina.

El frigorífico Free Built-In con gran capacidad XL maximiza el espacio de almacenamiento, garantizando un amplio espacio para todo lo esencial sin sacrificar el estilo. El cajón T-Temp. Drawer añade comodidad al permitir ajustar la temperatura entre -3°C, -1°C y 4°C, proporcionando unas condiciones de almacenamiento óptimas para diferentes tipos de alimentos.

T-Fresh de TCL, la tecnología de esterilización de cuarta generación líder en el sector, es el corazón de la serie de frigoríficos integrables Free, ofreciendo una protección integral con esterilización iónica y esterilización activa de ciclo dinámico. Este avanzado sistema evita la formación de un 99,99%* de bacterias dentro de su frigorífico mediante la liberación de plasma de mil millones de niveles en todas direcciones, formando grupos de iones positivos y negativos con el doble de concentración que los frigoríficos normales. El sistema T-Fresh también cuenta con un eficaz sistema de eliminación de olores, en el que el módulo de purificación absorbe y convierte los olores a través del sistema de circulación interna, garantizando que el frigorífico y el congelador permanezcan frescos. Además, el sistema Pure Air del congelador facilita la descomposición orgánica de sustancias en CO2 y H2O, creando un entorno más saludable que mantiene los alimentos frescos durante más tiempo, facilitando el mantenimiento de un ambiente saludable en la cocina.

Con sus flexibles soluciones de almacenamiento y su avanzado control de la temperatura, el frigorífico integrado Free se adapta a tu estilo de vida, facilitando la organización de tus compras y el mantenimiento de la frescura de tus alimentos. Tanto si eres el anfitrión de una gran reunión como si vas a almacenar los productos básicos de cada día, los compartimentos personalizables del frigorífico garantizan que todo tenga su lugar, haciendo que tu cocina sea más eficiente y agradable de usar.

Comodidad y eficiencia en todos los hogares Tanto la Serie de Frigoríficos Combi como la Serie de Frigoríficos Free Built-In de TCL se han diseñado pensando en los consumidores europeos, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la comodidad, la frescura y la sostenibilidad. Estos electrodomésticos están diseñados para satisfacer las exigencias de la vida moderna y reflejan el compromiso constante de TCL con la sostenibilidad y la tecnología de fácil uso.

Con sus funciones avanzadas, diseños flexibles e ingeniería respetuosa con el medio ambiente, los últimos frigoríficos de TCL redefinirán la refrigeración doméstica. Experimenta la combinación perfecta de practicidad e innovación con TCL en IFA 2024.

Es posible descubrir más productos en https://www.tcl.com/es/es

* 99,99% informe de BV. Las bacterias probadas representadas fueron Staphylococcus aureus y Escherichia coli.

**Los datos de decibelios obtenidos por la prueba de TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

***La garantía de 10 años del compresor inverter debe registrarse en el sitio web oficial de TCL en los 30 días siguientes a la compra.

Acerca de TCL TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, como televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, electrodomésticos y productos para el hogar inteligente. Combinando un diseño cuidado y una tecnología innovadora para inspirar grandeza, nuestra gama ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las mayores marcas de electrónica de consumo del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra vanguardista fábrica de pantallas ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, es posible visitar: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.