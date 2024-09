Smash Club, el nuevo restaurante de smash burgers de Briochef se convierte en tendencia para este 5 de octubre

Un lugar que fusiona la estética del estilo urbano con una deliciosa propuesta gastronómica está calando cada día más entre los amantes de las smash burguers, en la ciudad de Madrid. Como una iniciativa de los creadores del restaurante Briochef, en Príncipe Pío, ha sido inaugurado Smash Club by Briochef, una hamburguesería gourmet ubicada a unos pasos de allí, en Paseo de la Florida 21.

El nuevo restaurante de smash burgers ha marcado tendencia al ser visitado y reconocido en redes sociales por personalidades públicas e influencers, como Joe Burger, quienes han catalogado a esta variedad de hamburguesa americana como una de las mejores que han probado.

Homenaje a la calidad Un ambiente urbano y moderno muy atractivo recibe en este restaurante que, lejos de ser una simple hamburguesería, es el sitio ideal para quienes buscan este tipo de hamburguesas, cuya carne es aplastada sobre una plancha hasta formar una capa única que atrapa y potencia sus sabores.

Smash Club ofrece una carta sencilla y a la vez exquisita con la presentación de tres hamburguesas de pan casero, con doble smash (dos carnes) y una triple smash, que se pueden acompañar con aperitivos como alitas barbecue, aros de cebolla, tequeños con salsa de guayaba, nachos, patatas fritas con diferentes toppings e increíbles postres, entre los que destacan las tartas de queso, Lotus y pistacho.

El equipo de Smash Club ha decidido agradecer la aceptación de su propuesta gastronómica el próximo 5 de octubre, con el lanzamiento de su hamburguesa “OMG” (Oh my God), que contiene bacon, queso fundido y una salsa ahumada única en su estilo, por el precio de 1 € durante todo el día.

Un espacio para pasarla bien En el nuevo restaurante de Briochef se disfruta un ambiente de estilo urbano donde no falta la buena música y la atención de primera al momento de compartir con amigos, en pareja o con la familia. La satisfacción de los clientes que prueban la propuesta de Smash Club es la mejor carta de presentación de este local que marca tendencia en la capital española.

Asimismo, quienes prefieran quedarse en la comodidad de su hogar tienen la opción de recoger su pedido en la sede física. Esta combinación de excelencia tanto en la oferta gastronómica como en la estética del lugar, convierte a Smash Club en un lugar premium para degustar deliciosas smash burguers mientras se vive una experiencia única.