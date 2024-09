Los trajes hápticos de OWO revolucionan la experiencia de los videojuegos

En los últimos años, la industria de los videojuegos se ha centrado en el desarrollo de experiencias VR y mixta para dar un paso más hacia las tecnologías del futuro. Los trajes hápticos para gamers surgen como parte de este desarrollo para crear sensaciones táctiles en los jugadores y que estos puedan estar inmersos por completo en sus juegos favoritos. La compañía OWO ha conseguido patentar a nivel internacional su sistema háptico para generar esas sensaciones y experiencias a través de sus trajes y más de 120 títulos, incluido Assassin’s Creed.

¿Cómo funciona un traje háptico y por qué representa una revolución? Los trajes hápticos para gamers están desarrollados con tecnologías principalmente basada en motores de vibración y chalecos tácticos que simulan las sensaciones físicas del mundo real como por ejemplo un choque, roce o tacto con alguna textura de material específica. Esto representa un avance en los videojuegos, ya que los usuarios pueden sentir a través del traje el impacto de una bala, impactos de objetos, las gotas de la lluvia, etc. Esto hace que la industria de los videojuegos cada vez se acerque con mayor precisión a una realidad inmersiva y a los juegos del futuro basados en películas como Ready Player One.

Trajes hápticos de OWO La tecnología de sensaciones de OWO representa una revolución en el actual panorama del mundo háptico, a través de su tecnología EMS (Estimulación Muscular Eléctrica) y la TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea), consiguiendo realmente recrear el sentido del tacto generando sensaciones cercanas a la realidad en los gamers mientras juegan en tiempo real. Estos trajes son compatibles con diversas plataformas, consolas, móviles y tabletas, así como equipos VR y otros sistemas de generación de contenidos audiovisuales. El equipo por defecto de OWO y sus modelos para Assassin’s Creed Mirage y The Crew Motorfest cuentan con tecnología adaptable para 9 tallas diferentes. Sumado a ello, tienen hasta 8 horas de batería, sistema inalámbrico y pesan tan solo 0.5 kilogramos.

Finalmente, estos trajes de OWO reconocidos a nivel internacional ya son compatibles con videojuegos famosos como GTA V, Fortnite, Forza Horizon 5 y The Forest VR.