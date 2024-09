Contar con máquinas de café en las empresas se está volviendo un requisito indispensable

Una de las principales necesidades para muchos empleados en las empresas es, sin duda, la cafeína durante las horas laborales para mantenerse despiertos y rendir mejor en el trabajo. Por ello, las máquinas de café para empresas son cada vez más indispensables, sin importar el sector de la misma.

Fresh Ocs es una compañía dedicada a ayudar a las demás empresas que se preocupan por el bienestar laboral y la sostenibilidad, ofreciéndoles café de especialidad, natural y saludable desde su origen.

Beneficios de tener una máquina de café en la empresa Se ha evidenciado que la cafeína aumenta considerablemente la productividad de los empleados en el trabajo, de manera que facilitar el acceso al café con máquinas especiales asegura un suministro constante de café para los miembros de la empresa. El café también fomenta la interacción social, por lo que las máquinas de café se convierten en uno del los lugares más frecuentados para las charlas entre compañeros de trabajo, creando un entorno laboral más ameno y positivo.

Por otra parte, los descansos alrededor de una máquina de café puede ser un punto de encuentro para el intercambio de ideas y para fomentar la innovación y la creatividad, ya que es un entorno más relajado y descontracturado, donde las personas se sienten con mayor motivación y confianza para compartir ideas. Adicionalmente, el café es comúnmente asociado con mejoras en la capacidad de aprendizaje y adquisición de nuevas habilidades.

Aspectos a considerar para escoger una máquina de café El alquilar o comprar una máquina de café para empresas tiene muchísimas ventajas dentro de la oficina, además de un compromiso con los empleados de la misma al colaborar con las buenas prácticas del medio ambiente y el comercio justo. No obstante, no todas las máquinas de café son ideales para cualquier tipo de empresa. Antes de tomar una decisión, es importante considerar el número de empleados que forman parte de la compañía y que tienen por costumbre tomar café diariamente, esto facilitará la elección de una máquina que cumpla con la demanda de manera eficiente.

También es vital conocer los tipos de máquinas de café superautomáticas, entre las que destacan prestaciones como el número de tolvas, si se trata de una cafetera tradicional o de cápsulas, la velocidad de preparación, las dimensiones de la máquina de café, los tipos de café que puede preparar, si tiene incluido o no un sistema de leche y, además, el presupuesto disponible para adquirirla.

Por último, al comprar o alquilar una máquina de café, no se debe pasar por alto la posibilidad de que venga con un servicio posventa por parte de una empresa que asegure disponer de máquinas de sustitución y mantenimiento preventivo e integral, adicional a la disponibilidad de accesorios y complementos para tomar café.