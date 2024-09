Pedro Álvarez Álvarez publica ‘Margo Pool. Eviterno amor’, dedicada a todos aquellos que ´no persiguieron su sueño´.

CÍRCULO ROJO.- Pedro Álvarez Álvarez no ha escrito en este caso una novela, solo relata la apasionante historia de la vida de su personaje Margo Pool. “Su capacidad de perdonar y su forma de vida de acuerdo a lo que piensa”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “la vida de la persona que hay detrás del documental "Santoalla" y la película "As bestas", con una vida real digna de ser admirada, pero fuera del celuloide y demás medios sensacionalistas ávidos de historias con morbo”.

Se trata de una obra dirigida a todos aquellos que “no persiguen su sueño o que nunca lo tuvieron, para que vean que la felicidad es posible a pesar de las caídas”.

SINOPSIS

Margo Pool, holandesa de nacimiento, pero ciudadana del mundo, quiso conocer más. Dejando su vida en la ciudad, y convirtiéndose en nómada sin rumbo concreto, pero con destino claro: vivir rodeada de la naturaleza olvidándose de las prisas. Que los únicos relojes que importen fuesen los biológicos. Poder prescindir de esas «absurdas» reglas que rigen la sociedad.

En su camino conoció a Martin, activista de Amnistía Internacional, compartiendo los mismos sueños. Juntos recorrieron miles de kilómetros por distintos continentes, en busca de El País de Nunca Jamás, encontrándolo en un pueblo casi abandonado llamado

Santoalla, perteneciente a Petín, Orense.

Allí decidieron quedarse, y allí, de manera trágica, la vida a Martín le fue arrebatada.

Pero allí, en Santoalla, sigue Margo manteniendo el espíritu de Campanilla, viviendo sin rencor, y allí quiere morir sin importarle que su única compañía sean sus animales.

AUTOR

Pedro Álvarez Álvarez (Santa Olaja de la Varga-León, 1953), 6 años estudiante en Teruel y desarrollada toda su carrera profesional en Bilbao.

Industrial metalúrgico, 24 horas, 365 días durante 45 años.

Escultor a tiempo sobrante con algunas de sus obras más representativas:

Espacio de la ilusión

Generaciones

El silencio en calma

Destinos

Imaginación

Absurdo

Escritor a tiempo no contabilizado, con otras publicaciones:

EL GANIFETE, publicado en 2012.

PARIS SIN PELUQUERIA, publicado en 2020

Músico sin orquesta ni grupo, pero amante del sonido del saxo sin acompañamiento.