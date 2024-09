Entrevista con SPD Venalink, una solución personalizada para mejorar el cumplimiento de tratamientos farmacológicos

El cumplimiento del tratamiento farmacológico es un factor crucial para la efectividad de cualquier terapia médica. Sin embargo, existen casos en los cuales los pacientes no toman sus medicamentos de manera adecuada, ya sea por olvido o por dificultad para recordar la pauta posológica prescrita.

En este contexto, surge la necesidad de implementar alternativas que mejoren la adherencia de los pacientes a sus medicinas. SPD Venalink se ha presentado como una solución que garantiza que la administración de la pauta farmacológica sea efectiva y segura.

¿Qué es el servicio SPD y cómo funciona?

Servicio SPD es la abreviación de Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial con Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). Este servicio debe llevarse a cabo por el farmacéutico, en el entorno de la farmacia comunitaria, y se caracteriza por estar compuesto de 2 fases, que deben ser indivisibles para conseguir los beneficios esperados sobre los pacientes. Una fase asistencial, que corresponde al contacto directo con los pacientes de una forma programada, regular y mantenida en el tiempo. Este seguimiento permite entre otros, la detección de posibles Problemas Relacionados con la Medicación (PRM) y/o Resultados Negativos de la Medicación (RNM). Por otra parte, encontramos la Fase Técnica, que incluye la reorganización de los medicamentos de forma farmacéutica sólida de un determinado paciente, en función de la pauta terapéutica prescrita, y en dispositivos SPD de una calidad y seguridad adecuada. Y todo ello en seguimiento de unos protocolos de trabajo y aplicando el juicio profesional farmacéutico.

¿Cuáles son los beneficios del uso de SPD y en concreto del SPD de Venalink para los pacientes?

Los SPD, como servicio profesional farmacéutico asistencial, constituyen un recurso de primera línea para el abordaje de la mejora de la adherencia a los tratamientos desde la farmacia comunitaria. Un estudio multicéntrico en el ámbito de la atención primaria y la farmacia comunitaria realizado en Cataluña, y publicado por Torres-Novellas B et al recientemente así lo evidencia, al demostrar que tras 12 meses en seguimiento farmacoterapéutico con SPD, el número de pacientes adherentes tuvo un incremento estadísticamente significativo del 21%.

Elliot RA et al, en su publicación del año 2014, resumía basándose en otros estudios así como a las sugerencias de la experiencia clínica, que el servicio SPD cuando se prepara en farmacias comunitarias, sobre pacientes adecuadamente seleccionados y como parte del manejo multidisciplinar y coordinado de los medicamentos, da como resultado: Menos medicamentos almacenados en casa, Menos dosis olvidadas o tomadas de forma incorrecta, Reducción del estrés del paciente/cuidador, Mejor control de la enfermedad, Mejor comunicación y colaboración con otros profesionales de la Salud y Facilita la revisión de la medicación, identificación de interacciones, etc.

¿De qué forma los sistemas personalizados de dosificación pueden aportar valor a la farmacia?

En un ecosistema cada vez más agresivo por captar la atención de los pacientes, y con muchos actores esperando tras la puerta viendo claramente una oportunidad de negocio en la farmacia, pero fuera de esta (véase Amazon en EEUU, entre otros), es clave continuar aportando valor en el entorno de los servicios profesionales. Y cuesta imaginarse un servicio profesional más farmacéutico que el SPD para seguir educando a la sociedad que nuestro papel como profesional sanitario es clave para un uso correcto y seguro de la medicación.

Y si además de estar adaptándonos a una demanda social (al impactar sobre el reto mundial de la falta de adherencia en una población cada vez más envejecida), el servicio SPD nos permite fidelizar todavía más a nuestros clientes/pacientes, el valor añadido tanto intra como interprofesional está más que justificado.

¿Para qué tipo de pacientes está indicado este sistema de dosificación?

La evaluación de un paciente previo a la implementación del servicio SPD es clave para el éxito de este servicio a la hora de mejorar la adherencia terapéutica. Muchas veces tendemos a estigmatizar el uso de este servicio al paciente muy anciano que maneja muchos medicamentos de forma conjunta, pero no deberíamos quedarnos solo con el “envoltorio” del paciente, y profundizar un poco más.

En general, el servicio SPD debe enfocarse en aquellos pacientes con una falta de adherencia no intencionada, generalmente relacionada con el olvido. Preferiblemente, han de ser personas motivadas y dispuestas a tomar sus medicamentos y que posean una visión, cognición y destreza adecuadas para utilizar el SPD. Aunque pueden ser útiles en personas con deterioro cognitivo leve, tiene que haber un nivel mínimo que permita entender cómo utilizar el dispositivo, orientarse en el día y la hora, y ser capaz de recordar cuándo debe tomar los medicamentos o responder a un recordatorio. El servicio SPD no es eficaz para tratar la falta de adherencia deliberada, la escasa motivación y los errores debidos a un deterioro cognitivo más grave.

¿De qué manera los equipos farmacéuticos pueden acceder a las formaciones sobre el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD)?

La formación del personal que prepara SPD debe ser continuada y actualizarse como mínimo cada 5 años y siempre que haya cambios en la normativa aplicable, manteniendo un registro. Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COFs) deberían tener un alto grado de implicación.

La formación debe centrarse en cuestiones clave, como conocimiento de la normativa y procedimientos desarrollados tanto a nivel nacional como autonómico, sistemas de garantía de calidad de los medicamentos, puntos críticos de control del proceso, minimización de errores, mantenimiento y limpieza de las instalaciones, gestión de seguridad de los pacientes…

Desde Venalink tenemos nuestro propio Departamento de Formación, y llevamos más de 20 años fomentando la pedagogía en torno a este servicio tan centrado en el paciente. Y lo hacemos sobre todos los canales donde pueda estar presente el SPD, adaptándonos a cada una de las necesidades.

¿Cuál es el valor diferencial de Venalink en comparación con otros sistemas de dosificación de medicamentos?

Venalink lleva más de 25 años operando en España y concentrando todos sus esfuerzos en el Servicio SPD. Nuestro mayor valor diferenciador frente otras compañías del mercado es que no tratamos el SPD como un producto más, sino como un servicio. Y ello implica que además de ofrecer dispositivos SPD con los máximos estándares de calidad y seguridad, e innovando para adaptarlos a las necesidades de pacientes y farmacias, está también entre nuestros objetivos el ofrecer un servicio al cliente excelente. Esto pasa por convertirnos en el socio de confianza al que poder consultar a cerca de la implementación del servicio, el ofrecimiento, eficiencia del flujo de trabajo, tecnología, cuestiones técnicas e incluso acerca de la estabilidad de medicamentos reacondicionados en SPD, entre otros.

Nos encanta estar cerca de las farmacias, y sabemos que nuestro mayor baluarte es vuestra confianza.

SPD Venalink se presenta como una solución innovadora que mejora la adherencia terapéutica, contribuyendo al bienestar y la salud de los pacientes.