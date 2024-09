El Global Summit 2024 del Youth Economic Circle impulsa a los líderes del futuro en Madrid

Madrid, 18 de septiembre de 2024 – Este fin de semana, el Youth Economic Circle (YEC) celebró con éxito su encuentro anual, el Global Summit 2024, en Madrid. Durante los días 13 y 14 de septiembre, 140 jóvenes líderes, pertenecientes a los 600 socios activos de la organización en España y Portugal, se dieron cita en este foro de referencia para el desarrollo del talento joven en España.

El evento arrancó el viernes por la noche con un cóctel y una cena de gala, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir ideas y reflexionar sobre el liderazgo y el futuro de la economía junto a destacados profesionales del mundo empresarial. Entre los participantes, sobresalieron Guillaume Prou, expresidente de Havaianas EMEA; Beltrán Espinosa de los Monteros, ex directivo de Inditex y presentador del podcast “Así Empecé”; y Víctor Matarranz, EVP de Santander y Senior Advisor to CEO, quien actuó como padrino de las jornadas. Matarranz ofreció una inspiradora reflexión sobre la importancia de encontrar un propósito claro en la vida y gestionar el tiempo con sabiduría.

La velada también permitió el diálogo entre los jóvenes socios de YEC y otras figuras influyentes como Jan Farrell, campeón mundial de esquí y fundador de Liberalia, José Nistal, CEO de Zubi Capital, y Giorgio Semenzato, fundador y CEO de Finizens, quienes compartieron sus experiencias personales y profesionales en un entorno distendido.

"En YEC no solo fomentamos el conocimiento técnico, sino que también creamos oportunidades tangibles para que cada uno de vosotros pueda alcanzar sus metas", señaló Tomás Moreno Cebrián Sagarriga, presidente de YEC Madrid, en su discurso inaugural. "Nuestra misión es clara: queremos formar a los líderes del mañana y acompañarlos en su crecimiento personal y profesional", añadió.

El sábado continuaron las actividades con una masterclass en IE University, donde se abordaron temas clave sobre liderazgo, transformación global y los retos que afrontan los jóvenes profesionales en un entorno en constante cambio. El evento concluyó con un cóctel, donde los asistentes pudieron reforzar las conexiones establecidas y debatir sobre las oportunidades que el futuro les depara.

Durante el evento, Ariadna Vallverdú, presidenta de YEC Barcelona, presentó un balance del crecimiento de la asociación en el último año, subrayando la expansión a 600 socios activos y la consolidación de alianzas estratégicas clave. YEC, fundada en 2012, organiza regularmente cenas, conferencias y eventos de networking, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y el aprendizaje entre jóvenes profesionales con inquietudes en economía, política y empresa.

Tomás cerró las jornadas con un mensaje de optimismo y compromiso: "El verdadero motor del éxito en YEC sois vosotros. Esta plataforma está diseñada para que cada uno de vosotros aproveche las oportunidades que se le presentan. Juntos, podemos construir un futuro mejor".

Con su enfoque en el desarrollo del talento joven y la creación de redes profesionales, YEC sigue consolidándose como una plataforma indispensable para aquellos jóvenes que buscan generar impacto tanto en sus carreras como en la sociedad.