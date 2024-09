Un enfoque científico que transforma el cuidado de la piel durante y después del tratamiento oncológico

El 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, una fecha esencial para resaltar la importancia de los avances científicos en la lucha contra esta enfermedad que afecta a millones de personas. En este contexto, es fundamental subrayar que la ciencia no solo busca curar, sino también mejorar la calidad de vida de los pacientes durante y después de los tratamientos oncológicos. En este contexto, MEL13 cobra relevancia, no como un tratamiento contra el cáncer, sino como una línea de cosméticos diseñada para aliviar y prevenir los efectos adversos de la quimioterapia y la radioterapia en la piel.

El origen de MEL13: un apoyo para la piel durante los tratamientos oncológicos MEL13 es el resultado de años de investigación realizada por los directores científicos de Pharmamel Dermo, un laboratorio comprometido con el bienestar de los pacientes oncológicos. Los Drs. Germaine Escames y Darío Acuña llevan investigando la melatonina desde hace más de 30 años, una molécula conocida por su capacidad para regular el sueño, y que tiene importantes propiedades a nivel celular. Sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios resultan beneficiosos para reparar la piel dañada por tratamientos agresivos como la quimioterapia y radioterapia. MEL13 previene y revierte los efectos adversos de estos tratamientos oncológicos, como es el caso de la radiodermitis, además de mejorar la sequedad y la notable pérdida de elasticidad de la piel.

La Dra. Germaine Escames también está investigando los efectos de la melatonina en el cáncer, concretamente en el cáncer de cabeza y cuello. El trabajo de Escames se centra en explorar cómo la melatonina protege las células sanas e induce la muerte de las tumorales. Es decir, en las células sanas, la melatonina es antioxidante, inhibe la muerte celular y aumenta la proliferación celular. Sin embargo, en las células tumorales, la melatonina hace todo lo contrario, aumenta el estrés oxidativo, induce la muerte celular e inhibe la proliferación celular. Es decir, tiene efectos oncostáticos. Los resultados se han publicado en la prestigiosa revista Journal of Pineal Research. Todas estas investigaciones se han realizado en modelos experimentales y el siguiente paso es trasladarla a los pacientes.

De la ciencia al cuidado integral de la piel MEL13 no es solo un tratamiento cosmético como los ya existentes; es un tratamiento diseñado para proteger y regenerar la piel, mejorando así la calidad de vida de los pacientes oncológicos. A través de nuestra línea MEL13, que incluyen en su formulación melatonina y coenzima Q10, conseguimos que los principios activos penetren en la mitocondria, activándola para producir la energía requerida para que la célula pueda funcionar correctamente. Esto implica una regeneración completa de la piel, devolviendo la vitalidad a la piel dañada por los tratamientos oncológicos.

Compromiso con la innovación y la salud de la piel Pharmamel Dermo mantiene su compromiso con la investigación e innovación, buscando continuamente nuevas formas de utilizar la melatonina y otros compuestos naturales para optimizar el cuidado de la piel.

Si bien la investigación en oncología es una parte fundamental del trabajo de la Dra. Escames, otro objetivo crucial es desarrollar soluciones dermatológicas que optimicen la salud de la piel tanto durante los tratamientos médicos como en la vida cotidiana.

En un mercado repleto de opciones cosméticas, MEL13 se distingue por su enfoque científico y su compromiso con la calidad, ofreciendo productos que no solo mejoran la apariencia de la piel, sino que también promueven su salud de manera profunda y duradera.

MEL13 HEALTH y MEL13 RX: Productos especializados para necesidades específicas Dentro de la línea MEL13, los productos MEL13 RX y MEL13 HEALTH están especialmente formulados para el cuidado de la piel irritada o dañada por tratamientos agresivos.

Para conmemorar el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, MEL13 ofrece un descuento especial del 40% en estas líneas del 23 al 29 de septiembre, además de un 15% adicional en la primera compra. Esta iniciativa pretende hacer accesibles los beneficios de la ciencia dermatológica a un mayor número de personas, destacando la importancia de un cuidado integral de la piel, especialmente en períodos de gran desafío.

Un compromiso que va más allá de la cosmética En este Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, MEL13 reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de quienes enfrentan los desafíos del tratamiento oncológico. Más allá de la cosmética, ofrecemos un apoyo basado en la ciencia para mejorar la calidad de vida de los pacientes.