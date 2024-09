Bolsas personalizadas para eventos; Cómo elegir el diseño perfecto

Los eventos son la oportunidad perfecta para destacar frente a la competencia y ofrecer experiencias memorables. Uno de los regalos promocionales que más se ha popularizado en este tipo de acontecimientos en la última década son las bolsas personalizadas. Este producto promocional es ideal para cualquier evento, ya sea conferencias, ferias, bodas o cualquier otra celebración, puesto que no solo se trata de artículo práctico, sino que también fortalece la identidad de marca y crea un recuerdo memorable para los asistentes del evento.

En el artículo de hoy, se dará una guía para elegir el diseño perfecto para los tote bags personalizadas, además de descubrir cómo sacar el máximo partido a unas bolsas de compra personalizadas para garantizar que dejen una impresión positiva y memorable en el público.

¿Por qué apostar por bolsas personalizadas para el evento? Antes de nada, es crucial entender por qué las bolsas personalizadas se han popularizado como el regalo promocional por excelencia en los últimos años. A continuación, se descubren algunas de las razones de su fama.

Visibilidad de marca Las bolsas de tela personalizadas son un medio publicitario portátil, puesto que al ser un regalo promocional útil en la vida cotidiana, actúan como un objeto promocional móvil. Cada vez que alguien use la bolsa, la marca estará presente y se expondrá a públicos nuevos orgánicamente.

Funcionalidad Las bolsas personalizadas no solo son atractivas, sino que también son útiles y funcionales. Los asistentes de los eventos pueden usarlas para transportar merchandising del evento u objetos personales.

Sostenibilidad Las tote bags personalizadas de tela son una de las alternativas más ecológicas a las compras de plástico de un solo uso. Al apostar por materiales sostenibles, el evento fortalece su compromiso con el medio ambiente.

Recuerdo tangible del evento Las bolsas de compra personalizadas, al ser un elemento reutilizable, se convierten en un recuerdo físico del evento, lo cual aumenta el impacto emocional y la conexión creada de los participantes.

Guía para escoger el diseño perfecto Definir el objetivo y el público objetivo El primer paso para elegir el diseño de las bolsas de compra personalizadas es definir cuál es el propósito del acontecimiento y quién será el público objetivo. Si se piensa en organizar una conferencia o seminario profesional, seguramente se apueste por un diseño sobrio y elegante, mientras que para eventos enfocados más al ocio como el caso de festivales o bodas quizás se busque algo más llamativo.

Escoger el material adecuado El siguiente paso es seleccionar el material más apropiado para las bolsas personalizadas. Las tote bags de tela suelen ser la alternativa más popular debido a su durabilidad, sostenibilidad y estética. Los materiales más habituales son el algodón, el yute o el Non-Woven. Aun así, se debe tener en cuenta que si el evento tiene una connotación ecológica, asegurarse de usar materiales sostenibles.

Pese a que el acontecimiento puede tener un carácter ecológico, no se deje de lado la funcionalidad de las bolsas personalizadas. Las tote bags más resistentes como las de non-woven son recomendadas para cargas pesadas, mientras que las de algodón funcionan bien como artículos promocionales en sí.

Escoger el tamaño apropiado El tamaño de las bolsas de compra personalizadas es otro elemento clave a tener en cuenta. Si se va a incluir productos relativamente grandes o un conjunto de regalos promocionales, es importante que la bolsa tenga el suficiente espacio disponible. Sin embargo, una bolsa más pequeña puede ser el complemento ideal para asistentes que busquen un accesorio liviano y moderno en su vida diaria. Aun así, se debe tener presente que el tamaño debe ser práctico, si el tamaño de la bolsa es más grande de lo esperado, podría resultar incómoda y si fuese demasiado pequeña, no sería útil para los asistentes.

Escoger el método de impresión adecuado La técnica de marcaje que se escoja también influirá tanto en el coste como la apariencia final de las bolsas de tela personalizadas. Para este tipo de regalo promocional, las técnicas de impresión más comunes son la serigrafía, el bordado, el transfer digital.

La serigrafía es un método muy aconsejado para grandes volúmenes y diseños simples, mientras que otras técnicas como la impresión digital es ideal para diseños más complejos.

Escoger el diseño idóneo para las bolsas personalizadas para eventos puede marcar una gran diferencia en la percepción que se deje en los asistentes. Al tener en cuenta factores como el objetivo del evento, el material, el tamaño y la funcionalidad, se puede crear un complemento útil y recordable que potencie la visibilidad de la marca e impresione en los participantes. ¡Eligir con certeza y crear un diseño que los invitados querrán usar una y otra vez!