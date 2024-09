TCL inspira el futuro en IFA 2024. Innovaciones en entretenimiento en el hogar, tecnología móvil y vida inteligente

TCL desvela su crecimiento estratégico, asociaciones innovadoras y una gama de productos de vanguardia en la conferencia de prensa de IFA 2024

TCL, líder mundial en electrónica de consumo, presentó su última gama de productos en la conferencia de prensa mundial de IFA 2024, destacando el compromiso continuo de la empresa con la innovación en entretenimiento doméstico, tecnología móvil y vida conectada. Con el «TCL Cube» como telón de fondo, un lugar nunca visto, TCL dio a conocer productos diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y ofrecer experiencias mejoradas a través de una amplia gama de dispositivos.

El TCL Cube es una instalación distintiva que encarna el compromiso de la marca de «Inspirar grandeza». Situado fuera del recinto principal de IFA, su diseño minimalista y el color característico de TCL lo convierten en una declaración creativa y poderosa del compromiso de la empresa con la industria. El TCL Cube es más que una simple exposición: es un símbolo de la dedicación de TCL a la innovación y la excelencia en el diseño. Dentro, los visitantes pueden experimentar los últimos productos e innovaciones de TCL, todo ello en un entorno que representa la visión de futuro de la empresa en cuanto a tecnología y diseño.

Una visión para el crecimiento y la innovación Carlos Li, CEO de TCL EUBG, inauguró el evento hablando de la impresionante trayectoria de crecimiento de TCL en el mercado europeo y de la visión de futuro de la empresa. Hizo hincapié en las prioridades estratégicas que constituyen el núcleo del desarrollo de productos de TCL, incluida la firme voluntad de ofrecer una calidad excepcional, mejorar la experiencia del usuario y promover iniciativas de sostenibilidad en toda la gama de productos. Li también destacó cómo el enfoque de TCL en los avances pioneros está dando forma a la próxima generación de electrónica de consumo, garantizando que la marca siga cumpliendo y superando las expectativas en un panorama tecnológico en constante evolución.

"Al conmemorar 25 años de éxito internacional, reflexionamos sobre nuestros logros y miramos al futuro con entusiasmo", dijo Li. "Estamos comprometidos a ofrecer productos que no sólo satisfagan las expectativas de nuestros consumidores, sino que también amplíen los límites de lo que es posible en la electrónica de consumo".

TCL también aprovechó esta oportunidad para extender su agradecimiento a los socios de la selección europea de fútbol de TCL -España, Italia, Alemania, Polonia, República Checa y Eslovaquia- por llevar la emoción, alegría y espíritu deportivo a los aficionados de todo el mundo. La selección española de fútbol, flamante campeona de Europa, envió sus saludos a través de un vídeo.

Avanzando en el entretenimiento en casa Haciendo hincapié en la dedicación de TCL a mejorar el entretenimiento en el hogar a través de tecnología de vanguardia, la compañía presentó el buque insignia X11H QD-Mini LED TV y el innovador TCL NXTFRAME TV, centrándose en los avances tecnológicos que estos modelos aportan al mercado.

El X11H QD-Mini LED TV representa el televisor más avanzado de TCL, ya que ofrece experiencias inigualables de cine en casa en gran tamaño con los últimos desarrollos QD-Mini LED que proporcionan imágenes vívidas, nítidas y envolventes.

El televisor TCL NXTFRAME, con audio de Bang & Olufsen, destaca como pieza central de la nueva gama de TCL. Este modelo no solo ofrece un rendimiento visual exquisito, sino que también transforma los espacios vitales en galerías de arte envolventes. El televisor NXTFRAME es más que un televisor; es una pieza que se integra perfectamente en el entorno doméstico, ofreciendo a los usuarios una combinación única de tecnología punta y expresión artística.

«Esta asociación abre importantes oportunidades para ambas marcas. Al colaborar, estamos aportando experiencias sonoras a los clientes de TCL, elevando la experiencia global del producto», declaró Duncan McCue, Vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Asociaciones Estratégicas. «Al mismo tiempo, esto es una prueba más de nuestro compromiso con la expansión de nuestro negocio de asociaciones de licencias».

Innovaciones en tecnología móvil TCL desveló los últimos avances en su tecnología móvil, destacando la serie NXTPAPER 50. Esta innovadora gama hace hincapié en la salud ocular y la integración de la IA, lo que refleja la ambición constante de TCL de mejorar la comodidad y la productividad del usuario.

La serie NXTPAPER 50 de TCL incorpora la última tecnología NXTPAPER 3.0, que ofrece una pantalla optimizada para una visualización prolongada sin forzar la vista. Proporciona un efecto mate similar al papel que reduce significativamente los brillos y reflejos, garantizando una experiencia visual más cómoda en distintas condiciones de iluminación. Además, la serie integra funciones basadas en inteligencia artificial en colaboración con Microsoft, como funciones avanzadas de procesamiento de texto, gestión eficaz de las actas de las reuniones y manipulación fluida de contenidos.

Diseño y funcionalidad en el hogar La filosofía de diseño de TCL, profundamente arraigada en la simplicidad, la funcionalidad y la elegancia, se materializa meticulosamente a través de los esfuerzos del Centro de Innovación de Diseño (DIC). El DIC garantiza que cada producto se ajuste al espíritu de la marca TCL de «Inspirar grandeza», con el compromiso de ofrecer una experiencia de usuario perfecta en todos los aspectos del desarrollo del producto.

Chris Lefteri, uno de los líderes mundiales en CMF (Color, Material, Acabado), profundizó en la filosofía de diseño de TCL. Explicó cómo la búsqueda de la excelencia en el diseño por parte de TCL se hace evidente en los materiales y acabados elegidos para sus electrodomésticos, que no solo mejoran la durabilidad, sino que también garantizan que cada producto se integre a la perfección en la estética del hogar moderno. Lefteri destacó que "cada detalle, desde el color hasta la textura, se elabora meticulosamente para garantizar que los electrodomésticos de TCL no solo sean funcionales, sino que también realcen el aspecto general de los espacios domésticos".

En la feria, TCL presentó sus últimas innovaciones para el hogar, incluyendo el aire acondicionado FreshIN 3.0 y los frigoríficos Free Built-In y Combi, destacando el enfoque de la marca en la combinación de tecnología avanzada con un diseño centrado en el usuario. El aire acondicionado FreshIN 3.0 de TCL cuenta con sistemas avanzados de filtración de aire y eficiencia energética A+++, y aspira activamente aire fresco para optimizar la calidad del aire interior y mejorar la salud y el confort.

También se anunciaron los frigoríficos Free Built-In y Combi de TCL, diseñados para encajar a la perfección en cualquier cocina, ofreciendo soluciones de almacenamiento personalizables y tecnologías de refrigeración avanzadas que conservan la frescura de los alimentos durante más tiempo. La tecnología de esterilización T-Fresh, integrada en estos modelos, elimina el 99,99% las bacterias, garantizando un entorno de almacenamiento de alimentos más saludable.

Dando forma al futuro de la tecnología de consumo La rueda de prensa concluyó con un mensaje claro: TCL no se limita a seguir el ritmo del futuro, sino que le da forma activamente. Con una innovación continua en toda su gama de productos, TCL está bien posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores de hoy en día, al tiempo que establece nuevos estándares en la industria.

Los últimos productos innovadores de TCL se presentarán en IFA 2024, donde los asistentes podrán experimentar de primera mano el futuro del entretenimiento en el hogar, la tecnología móvil y la vida inteligente. Este evento reafirma el liderazgo de TCL en la integración de tecnología avanzada y diseño en la vida cotidiana.

Para obtener más información sobre TCL y sus productos, es posible visitar: www.tcl.com/es/es

Acerca de TCL Electronics TCL Electronics (1070.HK) es una de las principales marcas de electrónica de consumo y líder mundial en el sector de la televisión. TCL opera en más de 160 mercados de todo el mundo y está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, como televisores, audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes y pantallas comerciales, entre otros. Es posible visitar el sitio web de TCL en www.tcl.com.

Acerca de TCL Mobile TCL Mobile está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de smartphones, tabletas y dispositivos conectados. Con la misión de ofrecer 5G para todos, TCL Mobile ayuda a sus clientes a "inspirar grandeza" en sus vidas mediante tecnología y soluciones líderes en el sector.

Para más información sobre los dispositivos móviles TCL, es posible visitar: www.tcl.com/es/es/mobile.