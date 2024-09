Las ventajas del renting para autónomos con empresas como Vamos

En los últimos años, la modalidad del renting para autónomos se ha consolidado como una opción muy atractiva para las empresas y emprendedores que necesitan tener a su disposición un vehículo. Es que, a través de esta alternativa, el cliente se ve liberado de la necesidad de asumir todas las obligaciones asociadas a la propiedad de un coche.

Además, otra de las grandes ventajas de obtener un coche mediante el renting es que no requiere de un desembolso inicial significativo. Por consiguiente, se trata de una alternativa mucho más asequible y flexible que comprar un automóvil.

En este contexto, cabe destacar que una de las empresas que lidera este mercado es Vamos. Este ecommerce especializado en el alquiler de coches, surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer a las personas y empresas una solución de movilidad efectiva y adaptada al ritmo de vida actual.

Renting sin entrada La principal razón por la que Vamos se ha posicionado como una de las marcas líderes en el competitivo mundo del renting para autónomos es porque ofrece un sistema sin entrada y con todo incluido. En otras palabras, al alquilar un vehículo con esta empresa, los clientes no están obligados a entregar una cuota inicial y obtienen un grupo de beneficios adicionales que permiten disfrutar del coche sin preocupación alguna por los impuestos, el seguro o el mantenimiento.

La tarifa incluye el seguro a todo riesgo y sin franquicia, con una excelente cobertura. Asimismo, la cuota fija mensual abarca el mantenimiento continuo de acuerdo con los plazos establecidos por el fabricante, así como también la reparación de averías.

Cabe destacar, que el renting para autónomos con Vamos incorpora un exclusivo servicio de asistencia en carretera las 24 horas del día, durante los 365 días del año (incluidas las jornadas festivas). De esta manera, los conductores pueden tener la confianza de que cuentan con un respaldo de la empresa ante cualquier eventualidad que pueda surgir en un viaje.

Impuestos incluidos También es importante mencionar que la cuota fija abarca todos los impuestos y los pagos de la ITV. En consecuencia, el cliente no tiene que ocuparse por sí mismo de cumplir con estos trámites.

Otra de las ventajas del renting para autónomos con Vamos es la facilidad de elección, ya que la compañía dispone de una amplia variedad de vehículos de alta gama completamente acondicionados y adaptados a las diversas necesidades de los clientes. En el caso particular de los coches con tecnología de conducción autónoma, los beneficios son múltiples para particulares y empresas en términos de mayor seguridad vial (están equipados con sensores y sistemas de conducción inteligentes), y una eficiencia superior en el consumo de combustible.

Por último, cabe mencionar que para seleccionar y alquilar el vehículo no hace falta un extenso papeleo, dado que las reservas se ejecutan de forma online y es la propia empresa la que se encarga de entregar el coche a domicilio.