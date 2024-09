Cómo salvar vidas en casa y en la empresa

En un entorno tan banal como suelen ser las redes sociales, donde todo el mundo busca la fama en cualquier esquina y la viralidad de los videos absurdos, sorprende encontrar perfiles como él: Miguel Assal, técnico en emergencias sanitarias y conferenciante en Helpers Speakers.

Miguel es Agente de Emergencias SAMU en el servicio de emergencias y protección civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, donde reside. Además de su formación en CAFD, es Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). En todos estos años ha tenido que enfrentarse a muchas situaciones de peligro extremo y saber reaccionar es clave. Su experiencia en el sector le ha llevado a ser todo un referente de los primeros auxilios. Con más de 10 millones de seguidores en redes, merece que se levanten y le hagan la ola. ¿Su propuesta?, ayudar a que los otros también sean héroes y salven vidas. De entrada, no está mal. Sus consejos han salvado más vidas que la penicilina.

La misión de este creador de contenido es compartir conocimiento, y concienciar a la sociedad sobre la importancia de saber actuar en situaciones de emergencia. También divulga sus conocimientos a través de conferencias, talleres y charlas para empresa, donde cada vez es más solicitado.

"En situaciones críticas, por cada minuto que pasa, el paciente pierde un 10% de probabilidad de sobrevivir"

Se ha hablado con Helpers Speakers (la agencia de representación de conferenciantes líder del mercado) que gestionan las conferencias y talleres de Miguel Assal. "La labor de Miguel es asombrosa, - nos dice Jesus Ripoll CEO y fundador de Helpers Speakers -, a cuantas más personas llegue, más vidas se salvarán. No solo los médicos, enfermeros y técnicos de ambulancias tienen que saber de esto. Afortunadamente, hay cada día más empresas preocupadas por el bienestar de sus empleados, y los consejos de Miguel son esenciales no solo en el entorno corporativo, sino en los hogares de los empleados. Cada vez se organizan más iniciativas como la Semana de la Salud, por ejemplo".

Si se es como la mayoría de las personas, probablemente no se tenga ni idea de cómo actuar en caso de sufrir un infarto de miocardio, un atragantamiento, o conocer a alguien que haya sufrido un ictus. Saber reaccionar es crucial y puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte o entre volver a tener una vida normal o con terribles secuelas.

Miguel Assal da las claves para saber detectar los primeros síntomas y saber reaccionar ante cualquier tipo de emergencia. En un ictus, como dice el propio Miguel Assal, el tiempo es cerebro. En el caso de un infarto, el tiempo es corazón. En un atragantamiento, el tiempo es respiración. En una parada cardiaca, el tiempo es vida.

Su fama ha llegado tan lejos que ha creado su propio espectáculo divulgativo con el que recorre los teatros de España. Es asombroso comprobar su capacidad de conexión, especialmente con los más pequeños de la casa. Miguel insiste en que es importante educar desde la infancia, porque los primeros minutos de una emergencia son vitales y muchos niños han salvado ya la vida de sus padres o de sus abuelos sabiendo comunicarse con emergencias, o sabiendo reaccionar cuando sus padres están inconscientes. “Los niños de cuatro o cinco años ya son capaces de hacer control de hemorragia, pueden empezar a hacer RCP, llamar al 112 o incluso colocar a su padre o madre en posición lateral de seguridad... Son nociones muy básicas que todo el mundo tiene que saber” apunta Miguel.

"Los niños con cinco años pueden empezar a hacer RCP"

En su libro 'Salvar vidas: Salvar una vida depende de ti', hay unos códigos QR que redirigen al lector a vídeos. Los niños son más receptivos al contenido visual, lo proyectan y así también lo pueden entrenar.

"Soy consciente de que la gente realmente no sabe actuar, y lo vivo día a día. Normalmente, cuando llegamos a un aviso no hay nadie que esté actuando. En el caso de las paradas cardíacas, cuando llegamos ya han pasado entre 5 y 8 minutos, por lo que se complica todo. Por cada minuto que pasa, el paciente pierde un 10% de probabilidad de sobrevivir. Por eso, esa primera actuación es tan importante", se lamenta Miguel Assal. Afortunadamente, las redes sociales le adoran y en su caso, está realizando una labor de divulgación maravillosa y muy necesaria.

Se sigue hablando con Jesús Ripoll de la faceta de Miguel Assal como conferenciante: "En países como Estados Unidos están a años luz de nosotros, cuentan con programas de concienciación y trabajo, y preparan a los empleados en caso de emergencia como atentados o tiroteos en colegios. Aunque Miguel siempre insiste en avisar que los accidentes se dan en el ámbito del hogar casi siempre. Los empleados agradecen mucho este tipo de charlas o talleres más enfocadas a su bienestar a nivel global, que no una orientada a motivarlo para que venda más. Entra en juego el factor emocional, el que su familia esté a salvo. Miguel insiste mucho en formar a los más pequeños de la casa, por ejemplo es esencial que sepan llamar al 112 para eso comparte la regla nemotécnica: "palito-palito-patito"."

Miguel, para terminar, desmiente uno de los mitos más extendidos: "Cuando veas que una persona tose (por atragantamiento), no le toques. La tos resuelve el problema. Si le golpeas en la espalda cuando está tosiendo, probablemente el objeto que está provocando la obstrucción parcial, se convierta en obstrucción completa y lo compliques más. Solamente debes actuar cuando la persona ya no respira. Un signo muy claro en los niños es cuando se ponen azules".

Para aprender a reaccionar o que los empleados sepan cómo hacerlo, no se debe perder de vista a Miguel Assal. Sus conferencias en el ámbito de emergencias, prevención y seguridad salvan vidas.