¿Quién será el nuevo maestro de los espumosos de España en 2024?

Arranca la 2ª Edición del Concurso Sparkling Wine Master By Tantum Ergo La excelente acogida y resultados en 2023 del primer ‘Sparkling Wine Master by Tantum Ergo’, creado con el objeto de visibilizar el excelente nivel que hay en España en conocimiento de vinos espumosos, ha llevado a sus promotores a organizar la segunda edición, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, de nuevo en el ámbito de la reconocida Feria GASTRÕNOMA de Valencia, que cumple este año su 10ª edición.

'Sparkling Wine Master by Tantum Ergo' tuvo en 2023 una gran acogida, con 73 inscripciones de aspirantes al título de ‘Maestro de los Espumosos’, considerada una elevadísima participación para este tipo de concursos, a la cual hay que añadir los excelentes comentarios recibidos y el fuerte impacto mediático, con apariciones en más de 150 medios de comunicación y una repercusión económica de medio millón de euros.

Pablo Ossorio y Cristina Tierno, ideólogos de este certamen, lo tenían muy claro y su intuición no ha fallado. Ossorio, consejero delegado de Bodegas Hispano Suizas es reconocido enólogo, y un referente en el sector de espumosos; Tierno es una experta en organización de este tipo de Concursos y CEO de la agencia especializada Efecto Directo.

Los dos, junto a la FERIA GASTRÕNOMA, en la figura de su responsable Tony Pérez (espacio Wine Experience) forman el comité técnico encargado de la dirección y coordinación del concurso, siendo responsables del rigor y la buena ejecución; de ahí que el año pasado, y siguiendo estrictamente las bases, seleccionarán finalmente a 48 participantes de los 73 inicialmente inscritos.

Junto a ellos está un escogido jurado de nueve prestigiosos catadores, sumilleres y expertos en vinos espumosos de toda España con amplia y profunda experiencia en degustación de vinos espumosos.

Ha sido esa seriedad, excelente ejecución y sobre todo la focalizacion en un sector de creciente interés en España y a nivel mundial, como es el de los espumosos elaborados de forma natural, la clave del éxito de ‘Sparkling Wine Master by Tantum Ergo’, que afronta su segunda edición con más apoyos y colaboraciones y nuevos incentivos.

Más de 5.000 euros se repartirán en premios, estableciendo cuatro galardones:

Campeón Sparkling Wine Máster Tantum Ergo Exclusive 2024, con premio en metálico de 3.000 euros, trofeo y botella de Magnum de Tantum Ergo Exclusive. Además, será invitado a formar parte del jurado en la sesión de Espumosos del Concours Mondial de Bruxelles en la edición 2025.

Subcampeón Sparkling Wine Máster Tantum Ergo Vintage 2024 con premio en metálico de 1.500 euros, diploma y botella de cava Tantum Ergo Vintage.

Dos accésit. Premio en metálico de 500 euros cada uno y botella cava Tantum Ergo Chardonnay & Pinot Noir y Tantum Ergo Rosé Pinot Noir.

El objetivo principal de ‘Sparkling Wine Master’ es descubrir, reconocer y coronar a los mejores Maestros de Vinos Espumosos del país. Como el genial sumiller Xavier Roig Castellvi, cuarta generación de la Vinoteca Cal Feru (Sant Sadurní d’Anoia), que fue el brillante campeón de la primera edición.

‘Sparkling Wine Master by Tantum Ergo’ busca ensalzar el conocimiento, pasión, habilidades y experiencia de los sumilleres con los vinos espumosos, pero es también un reconocimiento a todo lo que simbolizan. Además de poner en valor las zonas de producción, variedades de uva, estilos de elaboración y todas aquellas labores que permiten disfrutar los diferentes tipos de espumosos en todo el mundo. Espumosos elaborados de forma natural con carbónico endogeno, incluyendo métodos como el tradicional, Charmat y sus derivados y el ancestral, entre otros.

El concurso se llevará a cabo el 11 de noviembre en el marco de la feria GASTRÕNOMA en Valencia, la feria más importante del Mediterráneo, que este año celebra su 10ª edición. El evento cuenta con el patrocinio de Bodegas Hispano Suizas y el apoyo de Euroselecció-Riedel y el Concours Mondial de Bruselas en su Sesión Espumosos.

Las bases permiten participar a sumilleres profesionales españoles o residentes en España especializados en vinos espumosos del mundo. Deben estar en activo en hostelería y restauración, cafeterías, tiendas y centros comerciales con espacios gourmet, tanto en España como en cualquier otro país y poseer conocimientos sólidos en vinos espumosos, variedades y procesos.

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción que se encuentra en la web sparklingwinemaster.es donde también se puede consultar toda la información referida al concurso, como el formato de competición, requisitos, composición del jurado, etc.

¿Quién será el nuevo Maestro de los Espumosos de España? Lo descubriremos el 11 de noviembre en ‘Sparkling Wine Master by Tantum Ergo 2024’, el concurso que da la oportunidad de brillar a los sumilleres, expertos y amantes de las bebidas con burbujas obtenidas de modo natural.

FOTO: De izquierda a derecha: Rafael Navarro y Pablo Ossorio (ambos de Bodegas Hispano Suizas), Xavier Roig Castellvi (Campeón), Frédéric Galtier (delegado español del Concours Mondial de Bruxelles), Manuel Fernández Benítez (2º), Jordi Martínez Llordella (3º) y Diego Ortega Guijarro (4º)