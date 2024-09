Centro de desarrollo de Malaga Consulting especializado en la potenciación de TI para empresas

El desarrollo tecnológico se ha convertido en una pieza clave para el sector empresarial, independientemente del área de negocio (mecánica, agricultura, alimento, atención hospitalaria, educación, derecho, etc.). Sin embargo, muchas compañías y negocios pequeños no saben cómo llevar a cabo este desarrollo o no tienen el capital ni tiempo suficiente para crear y administrar un equipo de tecnología en sus espacios. Málaga Consulting ofrece convertirse en el departamento de TI (Tecnología de la Información) externalizado de sus clientes a un coste asequible para resolver esos problemas de recursos que impiden a un negocio expandirse.

¿Cómo ayuda Málaga Consulting al desarrollo TI de sus clientes? En primer lugar, Málaga Consulting realiza una llamada a sus clientes para entender cuáles son sus necesidades, objetivos y desafíos. Con base en esa información su equipo de expertos diseña un plan de acción para satisfacer esas necesidades, alcanzar las metas esperadas y enfrentar cada desafío con estrategias profesionales. Este plan de acción es revisado por ambas partes (Málaga Consulting y su contratista) para fijar el inicio de la colaboración y la implementación del departamento de TI externalizado. Todo esto bajo una atención transparente y una comunicación constante.

¿Cuáles son los beneficios de trabajar con Málaga Consulting? Málaga Consulting tiene un grupo de profesionales especializados en una gran variedad de áreas digitales y tecnológicas. Entre estas áreas se encuentran el desarrollo software para la creación de apps o webs que automaticen y mejoren la operatividad y visibilidad de negocio. Otra área es la gestión de infraestructuras TI para la administración de servidores y equipos y la seguridad de la información. Esta empresa también ofrece servicios de optimización y mantenimiento de plataformas digitales y sistemas tanto preventivos como correctivos. Estos servicios evitan el detenimiento de las operaciones y mantienen actualizados los programas.

Por último, Málaga Consulting como departamento de TI externalizado, se encarga de todas las funciones tecnológicas, la gestión de las mismas y la integración de profesionales talentosos para potenciar las conversiones.