¡Hola, otoño! Tendencias para ser la invitada ideal, versión made in Spain

A medida que el verano llega a su fin y comienza el otoño, las bodas y celebraciones especiales continúan siendo protagonistas en las agendas. Los estilismos para estos eventos empiezan a adaptarse a las nuevas tonalidades y tejidos de la temporada, aunque el reto persiste: encontrar el look adecuado sin repetir atuendo. Si bien la idea de repetir prendas se ha vuelto cada vez más aceptada, la búsqueda de piezas únicas para destacar en cada ocasión sigue siendo habitual. El otoño ofrece además la oportunidad de experimentar con texturas más ricas y capas, haciendo que la creación de nuevos conjuntos sea un proceso emocionante para quienes disfrutan de la moda.

Para las celebraciones de esta época, ya sean bodas u otros eventos, las firmas ofrecen opciones asequibles y versátiles. Las marcas made in Spain presentan diseños que se alinean perfectamente con la paleta de colores del otoño, permitiendo a cada pieza ser utilizada en distintas ocasiones. Estas prendas no solo mantienen su sofisticación, sino que también promueven un enfoque más sostenible en el consumo de moda, al integrarse en el vestuario diario y extender su vida útil.

Un color: el cherry red Salvatore Ferragamo, Versace o Gussi son solo algunas de las firmas que lo han incorporado a sus desfiles de FW24, demostrando así que es la tonalidad imprescindible de la temporada y nada mejor que lucirlo en los estilismos de invitada para un outfit en plena tendencia. Este vestido de MATTUÎ, con cuello halter y estampado, es el fondo de armario ideal para llevar de la oficina a un evento más formal.

Traje, la reinvención del look de invitada

Los looks de invitada van más allá de los vestidos y es muy probable que, si se ha tenido varias bodas en los últimos meses, se esté más que cansada de estas prendas. Por eso, los conjuntos de dos piezas, como este de Mario Salafranca, son la opción perfecta para esas invitadas que buscan ir más allá de lo tradicional.

Plumas y más plumas

Las plumas se han convertido en una tendencia clave en las prendas de invitada, aportando un toque atrevido a los looks más elegantes. La firma española Koahari propone escotes con este tipo de adorno para ser la más sofisticada (y original) de la celebración.

El bolso, siempre mini

Uno de los complementos estrella para cualquier evento es el bolso, que puede arruinar o mejorar el outfit elegido. Lo mejor es elegirlo en un tamaño pequeño, sinónimo de sofisticación, y con materiales de calidad. Patri Cadenas propone clutches metalizados (y con cadena para una mayor comodidad) para ser la invitada ideal.

Sandalias de tacón sensato

Adiós a las plataformas y a los stilettos imposibles porque los zapatos de tacón sensato son lo único que de verdad importa este otoño. Se llevan en todas y cada una de sus formas: metalizados, transparentes, destalonados, etc. Estos de Hispanitas pueden combinarse tanto para una ocasión especial como para el día a día.

Y si se prefiere un zapato (altísimo) para estilizar el look…

Aunque para las fashion addicts que no pueden pasar sin un salón o stiletto de tacón imposible para este tipo de eventos, los zapatos a medida de Just-Ene serán la solución. Ya sea en forma de stiletto o sandalia, en esta marca made in Spain se pueden personalizar al gusto de la clienta. ¡Lo más!

¿En oro o plata? ¿Maxi o minimal? Estas son las joyas que no fallarán

Las joyas juegan un papel fundamental a la hora de complementar un look de invitada, ya sea con piezas discretas o más llamativas. Las opciones son tan variadas como los estilos: desde las maxi que capturan todas las miradas, hasta las delicadas mini joyas que aportan un toque sutil y refinado. Marcas como Singularu destacan por sus diseños modernos y accesibles, ideales para quienes buscan piezas tanto minimalistas como atrevidas. Por otro lado, Joyas Antiguas Sardinero ofrece una exquisita selección de joyería con un aire más clásico y atemporal, perfecta para quienes desean un accesorio con historia y carácter.

Un toque de glow para elevar el outfit

Un look perfecto tiene que ir acompañado de un make-up impoluto. Para preparar la piel antes de aplicar la base, sérums como este de Glowfilter, mejorará el aspecto general de la textura de la piel, mientras que la hidrata en profundidad. En los labios, un lip combo de la marca MET que realce el tono natural de los mismos.