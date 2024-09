Destaka Marketing, reconocida como una de las mejores agencias de marketing digital de España

Madrid, septiembre de 2024 – Destaka Marketing ha sido reconocida por portales referentes del marketing en España como Puro Marketing y Marketing Directo, como una de las mejores agencias de marketing digital de España, reafirmando así su buen hacer y su compromiso con la excelencia e innovación en el sector digital, y consolidando su posición como un referente imprescindible en la industria del marketing online.

Recientemente, Destaka Marketing fue considerada por Santiago Hernández, CEO de Puro Marketing, como una de las mejores agencias de marketing digital de España, gracias a sus resultados que, desde sus inicios en 2015, han estado obteniendo.

En palabras de Santiago, "Antes de su rebranding en 2023 ya era muy buena agencia, pero ahora después de esa actualización, es sin duda una de las mejores. Nosotros publicamos su rebranding en portada en nuestro portal web nada más enterarnos de que lo habían realizado, y no ponemos en portada a cualquiera".

Con casi 10 años de trayectoria, Destaka ha evolucionado desde su fundación en 2015 como Agalod Media, hasta convertirse en la agencia de referencia que es hoy. Su rebranding en 2023 marcó un hito importante, no solo en su imagen corporativa, sino también en la ampliación de su portfolio de servicios, razón por la cual Javier Piedrahita, CEO de Marketing Directo avaló también que actualmente es una de las mejores agencias de marketing digital de España.

Javier comentó que "Ahora Destaka Marketing es aún más potente y competitiva con la inclusión de esos nuevos servicios actualizados al nuevo mundo y que, seguramente, van a ayudar a muchas empresas. Eso, sumado a la experiencia, buenos resultados de esta agencia todos estos años y los nombres de los clientes con los que han trabajado, la convierten sin duda en referente del marketing digital, no solo en España, sino también de habla hispana".

Su oferta de servicios, tanto tradicionales hasta más a la última, que van desde posicionamiento SEO, gestión de redes sociales, inbound marketing, publicidad online, hasta los más actualizados Business Intelligence, Analítica de Datos e Integración de Inteligencia Artificial.

En estos casi 10 años, Destaka Marketing ha acumulado más de 117 clientes, ayudando a pymes y grandes empresas con estrategias digitales sólidas e inteligentes, con numerosos casos de éxito. Su enfoque 360°, basado en el sistema “MIV” (Método, Impulso y Ventas), ha permitido a sus clientes no solo aumentar su visibilidad, sino también multiplicar sus ventas.

“El entorno digital es cada vez más competitivo, y la supervivencia de cualquier empresa depende de su capacidad para adaptarse a este cambio", comentó Daniel Vega, CEO de Destaka. “Para nosotros, ser reconocidos por estos referentes es un testimonio del compromiso y la excelencia de nuestro equipo. Seguiremos innovando para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones y mantenernos a la vanguardia del sector”.

Marketing digital: La clave del éxito empresarial en la Era Digital En un mundo cada vez más digitalizado, contar con una estrategia de marketing digital sólida se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito de cualquier empresa, ya sea una pyme o una gran empresa.

Una buena presencia online no solo permite a las empresas llegar a un público más amplio, sino que también facilita una comunicación directa y efectiva con sus clientes, algo que es clave para construir relaciones duraderas y aumentar la fidelidad a la marca.

Una estrategia digital bien definida permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y a las necesidades de sus clientes. Mediante el uso de herramientas avanzadas como el Business Intelligence, la Analítica de Datos o la Inteligencia Artificial, las empresas pueden obtener valiosos insights que les permiten tomar decisiones informadas, optimizar sus procesos y maximizar su rentabilidad en todos los ámbitos de la empresa.

Además, en un entorno tan competitivo como el actual, destacar en el entorno digital es esencial para sobrevivir. Unas buenas estrategias de marketing digital (y bien implementadas) no solo potencian la visibilidad de la marca, sino que también impulsan las ventas y mejoran la experiencia del cliente, factores determinantes para el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier empresa.

Estos reconocimientos como mejor agencia de marketing digital de España, no solo reafirman el éxito de Destaka Marketing, sino que también destacan su papel como referente de innovación y excelencia del marketing digital en España.

Además, esta agencia de marketing se encuentra en pleno crecimiento y hace poco han anunciado que abrirán su segunda oficina en España (después de la ya existente en Madrid), esta vez en el norte, en Gijón, para octubre de este año. Para los próximos años prevén seguir creciendo y no descartan expandirse a más provincias de España.