Repara tu Deuda Abogados cancela 24.483 € en Granollers (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Financió la operación médica de su madre y un vehículo para el trabajo. Tras el divorcio, no pudo hacer frente a las deudas.

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 24.483 euros en Granollers (Barcelona, Catalunya) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de varios préstamos para poder hacer frente a la operación médica de su madre. Inicialmente iba abonándolos sin demasiada dificultad, por lo que solicitó uno nuevo para adquirir un vehículo necesario para acudir a su puesto de trabajo. Como consecuencia directa del divorcio, no logró asumir la financiación solicitada, por lo que solicitó nuevos préstamos con la intención de devolverlos cuando su situación económica mejorase. No obstante, la deudora cayó en un claro estado de sobreendeudamiento”. Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Barcelona (Catalunya) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso.

El perfil de personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, desempleados o con problemas de salud propios o de cercanos, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño o de un divorcio, etc.

