¿Se puede proceder un despido mientras se está de baja? La firma de abogados Català Reinón lo explica

Afrontar un despido mientras se está de baja médica puede generar mucha incertidumbre y preocupación. Ante esta situación, conocer los derechos y acciones que pueden proteger el trabajador es fundamental.

Es por esta razón que consultar con abogados especializados en materia de trabajo resulta lo más recomendable. Ante esto, Català Reinón se sitúa como una de las principales referencias para quienes buscan abogados en Madrid dedicados al derecho laboral.

Los especialistas de esta firma se distinguen por su amplia formación y experiencia en esta área legal, desarrollando estrategias específicas que les ayuden a proteger los derechos de quienes confían en su trabajo.

La legalidad de un despido durante baja médica De acuerdo a los expertos, la legalidad del despido durante una baja médica depende principalmente de la legislación vigente en cada país. En el caso específico de España, la Ley 4/2020 de 18 de febrero establece que esta acción puede considerarse nula cuando no existen motivos justificados y objetivos independientes de su estado de salud.

Asimismo, el Real Decreto Ley 4/2020 prohibió específicamente el despido de trabajadores por causas relacionadas con el virus Covid-19, así como las bajas derivadas de este. Ambas legislaciones se orientan a la protección del trabajador, detallando además que en los casos de despido nulo, se debe readmitir y recibir los salarios que no percibió.

En ese sentido, la nulidad de un despido puede proceder en los casos donde no se presenten los justificativos correspondientes. Desde Català Reinón, explican que un despido disciplinario no puede ser utilizado como pretexto durante una baja médica.

Ante este tipo de situaciones es necesario revisar el contrato y la documentación relacionada con la baja médica. Además, es necesario solicitar una explicación por escrito y consultar de forma inmediata con abogados especializados que puedan asesorar todo el proceso.

En este contexto, el equipo de abogados en Barcelona, se orienta a proporcionar asistencia personalizada a quienes enfrentan un despido durante su baja médica. Como especialistas en derecho laboralista, en Català Reinón es posible encontrar apoyo y acompañamiento para la protección de los derechos de los trabajadores.