El 18 % de las personas con problemas de audición por contaminación acústica en España utilizan audífonos

La exposición constante al ruido en entornos especialmente ruidosos es una de las causas principales de pérdida de audición, pero no la única.

Las grandes ciudades son donde más se sufre con la contaminación acústica, pero determinadas profesiones tienen un riesgo añadido.

Se calcula que 145.000 personas utilizan audífonos en España por las pérdidas de audición que provoca el ruido, y 9500.000 son los afectados totales por la contaminación acústica.

9 de septiembre de 2024 - Un 18% de las personas con problemas de audición por contaminación acústica utilizan audífonos, 145.000 sobre un total de 950.000 afectados, según informan los especialistas de la Guía del Audífono GEA.

Dentro del problema real que supone la contaminación acústica, el traumatismo acústico es una sintomatología derivada de dicha contaminación. No todos los afectados necesitan llevar audífonos, pero sí un elevado porcentaje, y muchos de ellos optan equivocadamente por no utilizarlo.

Las principales ciudades afectadas por la contaminación acústica como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, encuentran en el tráfico o las obras algunos de los momentos más ‘ruidosos’ y que afectan de forma constante cada día la salud auditiva de muchos ciudadanos.

Pero es el ejercicio de ciertas profesiones lo que sin duda acentúa mucho más este problema, puesto que hay personas que conviven a todas horas con el ruido sistemáticamente. Las que más riesgo tienen son los trabajadores de la construcción, aeropuertos, minas o bares nocturnos.

Los profesionales de la Guía del Audífono GEA indican que no existe contaminación acústica hasta pasados los 75 decibelios, considerándose como moderada cuando el ruido es de entre 75 y 90 decibelios y muy perjudicial cuando superan los 100 decibelios. El ruido que provoca una aglomeración de personas no supone un problema para la audición, pero el paso del tren y el sonido del tráfico sí. Y en el extremo negativo el ruido de un avión en el despegue o simplemente del motor, de una taladradora o en un concierto son potencialmente nocivos.

¿Cómo evitar y prevenir contaminación acústica? Para prevenir los problemas de audición derivados de la contaminación acústica, existen ciertos gestos que pueden ayudar diariamente.

Utilizar los cascos con menos del 50 % del volumen total y no ponérselos siempre a diario más de dos horas seguidas es una manera de colaborar a una buena salud auditiva.

El cumplimiento en materia de prevención de los profesionales en profesiones con riesgos reconocidos para la audición resulta imprescindible, sin fisuras y con la conveniencia de realizarse controles y estudios audiológicos cada cierto tiempo.

El uso de tapones en zonas donde la contaminación acústica es elevada o en momentos especialmente ruidosos es también una buena manera de preservar la salud en la audición.

Finalmente, Guía del Audífono GEA también advierte sobre la necesidad de evitar los traumatismos acústicos agudos como los asociados a explosiones pirotécnicas y situaciones similares que pueden derivar en hipoacusias con alteraciones de equilibrio, acúfeno o dolor de oído. Acudir a los profesionales siempre es la mejor manera de prevenir efectos mayores, en la Guía del Audífono podrá encontrar unos de los mejores centros auditivos cerca del domicilio.

