El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus mejora la apariencia de los párpados con oculoplastia

Dentro de las especialidades oftalmológicas, la oculoplastia se ocupa de las intervenciones estéticas para mejorar las estructuras faciales perioculares. Esta especialidad incluye un amplio abanico de procedimientos quirúrgicos para tratar las afecciones en párpados, la órbita y vía lagrimal.

Uno de estos métodos es la blefaroplastia, una de las cirugías de estética oculofacial más demandadas por los españoles para corregir bolsas bajo los ojos, ojeras y parpados caídos. Dentro de este contexto, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus dispone de un destacado equipo de profesionales y tecnología de última generación para ayudar a sus pacientes a transformar y rejuvenecer su mirada mediante esta intervención.

Mejorar la apariencia de los párpados con cirugía La blefaroplastia es un procedimiento ambulatorio que se realiza bajo anestesia local. Sin embargo, hay ciertos casos en los que el cirujano decide ejecutar el procedimiento con anestesia general. Esta oculoplastia se efectúa en un tiempo estimado entre 1 a 3 horas, según la complejidad de la corrección.

En este sentido, cuando se desea corregir los cuatro párpados, la cirugía comienza en los párpados superiores, realizando incisiones en los pliegues naturales de la piel que posteriormente se cierran con suturas muy delgadas. Las cicatrices originadas con este procedimiento son casi imperceptibles. Luego de la operación, el paciente debe permanecer un par de horas en recuperación antes de ir a su casa.

Cabe destacar, que los interesados en esta intervención deben cumplir con una serie de condiciones mínimas como disponer de un buen estado de salud general y no poseer ninguna alteración adicional en la estructura ocular. A su vez, se prefiere que no sea un fumador habitual y que disponga de un buen estado del tejido y el músculo facial.

Asimismo, este procedimiento está contraindicado en personas con deficiencia grave de lágrimas, disfunciones tiroideas, que presenten diabetes, enfermedades cardíacas o con condiciones como el glaucoma o el desprendimiento de retina.

Por tal motivo, los especialistas del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus realizan un estudio exhaustivo de sus pacientes, con el propósito de evaluar y determinar si son aptos para esta oculoplastia.

El postoperatorio de la blefaroplastia Después de esta cirugía, el oftalmólogo aplica una pomada lubricante en los ojos y coloca una venda en la zona. Adicionalmente, puede prescribir calmantes para el alivio del dolor. La persona debe mantener la cabeza levantada y recta durante varios días y aplicarse compresas frías para ayudar a disminuir la inflamación y los hematomas.

Según los especialistas, visión borrosa, lagrimeo en exceso y sensibilidad a la luz son algunos de los síntomas pasajeros que se pueden presentar tras esta oculoplastia. Además, los puntos de sutura se suelen eliminar en el transcurso de la primera semana.

Por último, desde el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus señalan que el paciente debe guardar 10 días de reposo absoluto, no usar lentillas durante 15 días, emplear gafas de sol, protección solar y evitar actividades de alto impacto durante 3 semanas, entre otras recomendaciones clave.