El equipo 'HSN-Sailing Team' se prepara para el mundial de J70, en Palma de Mallorca

Después de unos intensos meses de regatas y con las competiciones de Copa América a pleno rendimiento en la Ciudad Condal el calendario de regatas de alto nivel no se para ni lo más mínimo. Prueba de ello es la siguiente cita que tiene la flota internacional de J70 que del 13 al 21 de septiembre navegarán en aguas de Palma de Mallorca el Campeonato del Mundo.

Este mundial estará organizado por el Real Club Náutico de Palma, la Real Federación Española de Vela y la Clase Internacional J70. Este campeonato será una de las ediciones con mayor participación, estando ya confirmados un total de 98 embarcaciones, procedentes de 26 naciones diferentes. Esta competición no es abierta, es decir, no puede regatear todo el que quiera. Para poder navegar en esta regata es necesario que los patrones se hayan clasificado previamente en sus países de origen y la clase internacional asigna un número determinado de plazas a los distintos países en función de lo numerosas que sean sus flotas.

Se recuerda que España cuenta con dos potentes flotas ubicadas en Barcelona y en Vigo. La clase nacional de J70 realizó su ranking clasificatorio teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Campeonato de España y la Copa de España de 2023. Y fue el equipo “HSN Sailing Team” quien logró alzarse con el primer puesto del ranking nacional con Luis Martínez Doreste como patrón. Seguido de “Marnatura” de Luis Bugallo, “Tenaz” de Pablo Garriga, “HangTen - Hnos. Berga” de Jorge Martínez Doreste y “Noticia” de Luis Martín Cabiedes. Además de estos equipos, España contará con más representantes como son “Abril Rojo” y “Abril Verde” de los hermanos Jorge y Luis Pérez Canal, “Patakin” de Luis Albert, “Balearia” de María Bover, “Nautia” de Miquel Coll y “Let it Be” de Marcelo Baltzer y Juan Calvo Boronat.

El “HSN Sailing Team” es un equipo formado íntegramente por regatistas canarios, algunos de ellos afincados en Barcelona. Procedentes de Gran Canaria, están Luis Martínez Doreste como patrón, Gustavo del Castillo como táctico y Adolfo López a la proa. Desde Lanzarote acude Ricardo Terrades, que desempeña las funciones de trimmer. Mientras que la tinerfeña María Bertrand será la encargada del piano. El equipo correrá bajo el gallardete del RCN de Gran Canaria y del RCN de Barcelona.

Entre los favoritos a nivel internacional hay muchos equipos que pueden alzarse con el triunfo. Se puede destacar entre ellos a los americanos “Rowdy”, “Catapult”, “Good to Go”, los argentinos “Nildo”, los mexicanos “Zaguero”, desde Brasil “Highlanders” y “Mindset”, los británicos “Calypso”, los australianos “Celestial” y muchos de los equipos italianos como “Jcurve” y “Viva”. La flota española también tendrá opciones de pelear por los puestos de cabeza, pero la competencia entre estas embarcaciones monotipo es tanta y las diferencias son tan mínimas que cualquiera puede ganar.

Las previsiones meteorológicas a fecha del cierre de esta redacción son esperanzadoras y se prevé que la Bahía de Palma no defraude y sea el escenario perfecto para un verdadero espectáculo náutico y deportivo.